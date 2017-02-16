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Clinton praises Oscar de la Renta as proud immigrant

By Karen Matthews
Associated Press

Published: February 16, 2017 - 03:27 PM
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Hillary Clinton speaks during an unveiling postage stamps honoring the late fashion designer Oscar de la Renta in Grand Central Terminal, in New York, Thursday, Feb. 16, 2017. Clinton has praised Oscar de la Renta as an inspiration to striving immigrants like himself at an event honoring the late fashion designer with a series of commemorative stamps. (AP Photo/Richard Drew)


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