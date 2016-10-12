All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2016

Clinton reaching past Trump, as he denies report of assault

By Julie Pace and Kathleen Hennessey
Associated Press

Published: October 12, 2016 - 09:59 PM | Updated: October 13, 2016 - 07:22 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he arrives to speak at a campaign rally, Wednesday in Ocala, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

frye13web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mother, grandmother didn’t intend for 16-year-old to use heroin that killed him, attorneys say; judge sentences both women to 9 years in prison

The grandmother and mother of 16-year-old Andrew Frye never intended for him to take the heroin that killed him, the women’s attorneys said Wednesday.

voting13_web
Early voting begins as registered Republicans pull record number of ballots
clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
Bob Dyer: Don’t be so sad!
Summa, Barberton officials meet again with residents over hospital plans
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next