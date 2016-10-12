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Election 2016

Clinton reaching past Trump, as he denies report of assault

By Julie Pace and Kathleen Hennessey
Associated Press

Published: October 12, 2016 - 09:59 PM | Updated: October 13, 2016 - 07:22 AM
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Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he arrives to speak at a campaign rally, Wednesday in Ocala, Fla. (AP Photo/ Evan Vucci)

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