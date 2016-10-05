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Clown hoaxes force police to check pranks for real threats

By Pat Eaton-Robb
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 03:29 PM | Updated: October 5, 2016 - 03:31 PM
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Brownsville Independent School District superintendent Esperanza Zendejas delivers comments Tuesday, Oct. 4, 2016, during a media conference in Brownsville, Texas. Zendejas addressed recent threat-like hoaxes made against local schools, stating that one student has been arrested and an investigation is to proceed to determine if others were involved. (Jason Hoekema/The Brownsville Herald via AP)


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