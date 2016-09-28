All CATEGORIES
☰ Menu

Clowns back out of parade amid rash of creepy clown reports

Associated Press

Published: September 28, 2016 - 09:43 AM

MORE IN NEWS

queen28_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Meet Mantua’s new millionaire: Queen of Hearts winner Terri Vechery

MANTUA: As the pot for the Queen of Hearts game eclipsed $1 million, fortune seekers began driving to Garrettsville with increasing regularity. Each week, they flooded SkyLane Bowling, exchanging fistfuls of cash for strings of raffle tickets.

trafficct18cut_01
Summit County addresses human trafficking in new juvenile court program that is a first in Ohio
phoenix28cut
Ohio Attorney General sues Akron car dealership over “unfair and deceptive” business practices
stink28cut
Act now to keep stink bugs out
clinton28web
Fresh off of Hillary’s debate performance Bill stumps for her in Cleveland before an enthusiastic crowd
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next