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CNN sacks Kathy Griffin over Trump video as backlash builds

By Frazier Moore
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 02:55 PM
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In this Dec. 7, 2016 photo, comedian Kathy Griffin poses at The Hollywood Reporter's 25th Annual Women in Entertainment Breakfast in Los Angeles. Griffin's video holding what was meant to look like President Donald Trump's severed head, has resulted in a lost endorsement deal and at least one club engagement for the comedian. Griffin has apologized, conceding that the brief video, which she originally described as an "artsy fartsy statement" mocking the commander in chief, was "too disturbing" and wasn't funny. (Chris Pizzello/Invision/AP)


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