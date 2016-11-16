Colson Whitehead, Rep. John Lewis win National Book Awards; Rita Dove on shortlist for poetry

PHA+TkVXIFlPUks6IENvbHNvbiBXaGl0ZWhlYWQmIzgyMTc7cyA8ZW0+VGhlIFVuZGVyZ3JvdW5k
IFJhaWxyb2FkIDwvZW0+aGFzIHdvbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgQm9vayBBd2FyZCBmb3IgZmljdGlv
bi48L3A+PHA+VGhlIGF3YXJkcyB3ZXJlIHByZXNlbnRlZCBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgZHVyaW5n
IGEgZGlubmVyIGNlcmVtb255IGF0IENpcHJpYW5pIFdhbGwgU3RyZWV0IGluIE1hbmhhdHRhbiwg
d2l0aCBMYXJyeSBXaWxtb3JlIHNlcnZpbmcgYXMgaG9zdC48L3A+PHA+VS5TLiBSZXAuIEpvaG4g
TGV3aXMgb2YgR2VvcmdpYSwgd2hvIGNvbGxhYm9yYXRlZCBvbiBhIHRyaWxvZ3kgb2YgZ3JhcGhp
YyBub3ZlbHMgdGl0bGVkIDxlbT5NYXJjaDwvZW0+IGFib3V0IGhpcyBjaXZpbCByaWdodHMgYWN0
aXZpc20sIHdhcyBhbW9uZyB0aGUgd2lubmVycyBvZiB0aGUgeW91bmcgcGVvcGxlJiM4MjE3O3Mg
bGl0ZXJhdHVyZSBwcml6ZS48L3A+PHA+T3RoZXIgd2lubmVycyBpbmNsdWRlZCBEYW5pZWwgQm9y
enV0emt5JiM4MjE3O3MgPGVtPlRoZSBQZXJmb3JtYW5jZSBvZiBCZWNvbWluZyBIdW1hbjwvZW0+
IGZvciBwb2V0cnkgYW5kIElicmFtIFggS2VuZGkmIzgyMTc7cyA8ZW0+U3RhbXBlZCBmcm9tIHRo
ZSBCZWdpbm5pbmcgPC9lbT5mb3Igbm9uZmljdGlvbi48L3A+PHA+RWFjaCBvZiB0aGUgaG9ub3Jl
ZXMgcmVjZWl2ZWQgJDEwLDAwMC48L3A+PHA+QWtyb24gbmF0aXZlIGFuZCBmb3JtZXIgVS5TLiBw
b2V0IGxhdXJlYXRlIFJpdGEgRG92ZSB3YXMgb24gdGhlIHNob3J0bGlzdCBmb3IgdGhlIE5hdGlv
bmFsIEJvb2sgQXdhcmQgZm9yIHBvZXRyeS4gRG92ZSYjODIxNztzIG5vbWluYXRpb24gd2FzIGZv
ciBoZXIgbGF0ZXN0IHJlbGVhc2UsIDxlbT5Db2xsZWN0ZWQgUG9lbXMgMTk3NC0yMDA0LiA8L2Vt
PjwvcD48cD5UaGUgQnVjaHRlbCBIaWdoIFNjaG9vbCBncmFkdWF0ZSwgd2hvIHdhcyBhcHBvaW50
ZWQgcG9ldCBsYXVyZWF0ZSBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgcG9ldHJ5IGNvbnN1bHRh
bnQgdG8gdGhlIExpYnJhcnkgb2YgQ29uZ3Jlc3MgaW4gMTk5Mywgd2FzIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBw
ZXJzb24gYW5kIHRoZSBmaXJzdCBibGFjayBwb2V0IHRvIHJlY2VpdmUgdGhlIGhvbm9yLiA8L3A+
PHA+U2hlIHdvbiB0aGUgMTk4NyBQdWxpdHplciBQcml6ZSBmb3IgcG9ldHJ5IGZvciBUaG9tYXMg
YW5kIEJldWxhaCwgYSBib29rIG9mIHBvZW1zIGFib3V0IGhlciBncmFuZHBhcmVudHMsIGFuZCBp
biAyMDEyIHNoZSB3YXMgYXdhcmRlZCBhIE5hdGlvbmFsIE1lZGFsIG9mIEFydHMgYnkgUHJlc2lk
ZW50IE9iYW1hLiA8L3A+PHA+U2hlIGlzIGN1cnJlbnRseSBhIENvbW1vbndlYWx0aCBQcm9mZXNz
b3Igb2YgRW5nbGlzaCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBWaXJnaW5pYSBpbiBDaGFybG90dGVz
dmlsbGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.