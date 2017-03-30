Come look at intel material, White House tells Congress

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHJlZnVzZWQgdG8gc2F5IG9uIFRodXJzZGF5
IHdoZXRoZXIgaXQgc2VjcmV0bHkgZmVkIGludGVsbGlnZW5jZSByZXBvcnRzIHRvIGEgdG9wIFJl
cHVibGljYW4gaW52ZXN0aWdhdGluZyBwb3NzaWJsZSBjb29yZGluYXRpb24gYmV0d2VlbiBSdXNz
aWEgYW5kIHRoZSAyMDE2IFRydW1wIGNhbXBhaWduLiBGZW5kaW5nIG9mZiBncm93aW5nIGNyaXRp
Y2lzbSwgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGludml0ZWQgbGF3bWFrZXJzIGZyb20gYm90aCBwYXJ0
aWVzIHRvIHZpZXcgY2xhc3NpZmllZCBtYXRlcmlhbCBpdCBzYWlkIHJlbGF0ZXMgdG8gc3VydmVp
bGxhbmNlIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBhc3NvY2lhdGVzLjwvcD48cD5UaGUgV2hp
dGUgSG91c2UmIzgyMTc7cyBpbnZpdGF0aW9uIGxldHRlciBjYW1lIGFtaWQgYSBxdWlja2x5IHJp
c2luZyBzdG9ybSBvdmVyIFJlcC4gRGV2aW4gTnVuZXMsIHdobyBoZWFkcyB0aGUgSG91c2UgaW50
ZWxsaWdlbmNlIGNvbW1pdHRlZS4gVGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdHdv
IFdoaXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFscyAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBhbiBhaWRlIHdob3NlIGpv
YiB3YXMgcmVjZW50bHkgc2F2ZWQgYnkgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCAmIzgyMTI7IHNl
Y3JldGx5IGhlbHBlZCBOdW5lcyBleGFtaW5lIGludGVsbGlnZW5jZSBpbmZvcm1hdGlvbiBsYXN0
IHdlZWsuPC9wPjxwPlRoZSBIb3VzZSBwYW5lbCYjODIxNztzIHdvcmsgaGFzIGJlZW4gZGVlcGx5
LCBhbmQgcGVyaGFwcyBpcnJlcGFyYWJseSwgdW5kZXJtaW5lZCBieSBOdW5lcyYjODIxNzsgYXBw
YXJlbnQgY29vcmRpbmF0aW9uIHdpdGggdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLiBIZSB0b2xkIHJlcG9ydGVy
cyBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBoZSBoYWQgc2VlbiB0cm91YmxpbmcgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQg
dGhlIGltcHJvcGVyIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvZiBUcnVtcCBhc3NvY2lhdGVzJiM4MjE3OyBpbnRl
cmNlcHRlZCBjb21tdW5pY2F0aW9ucywgYW5kIGhlIGJyaWVmZWQgdGhlIHByZXNpZGVudCBvbiB0
aGUgbWF0ZXJpYWwsIGFsbCBiZWZvcmUgaW5mb3JtaW5nIFJlcC4gQWRhbSBTY2hpZmYsIHRoZSBj
b21taXR0ZWUmIzgyMTc7cyB0b3AgRGVtb2NyYXQuPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIFNlbmF0
ZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbWl0dGVlIGhlbGQgaXRzIG93biBoZWFyaW5nLCBhIGxlc3MgY29t
YmF0aXZlIGFmZmFpciBpbiB3aGljaCBSdXNzaWEgZXhwZXJ0cyBmcm9tIHVuaXZlcnNpdGllcywg
dGhpbmsgdGFua3MgYW5kIGVsc2V3aGVyZSBkZXNjcmliZWQgYSBzZXJpb3VzIGF0dGVtcHQgdG8g
bWVkZGxlIGluIHRoZSBVLlMuIGVsZWN0aW9uICYjODIxMjsgYW5kIGVmZm9ydHMgaW4gRnJhbmNl
IGFuZCBHZXJtYW55IGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPk5vdGhpbmcgdG8gdGhlIGFsbGVnYXRpb25zLCBS
dXNzaWFuIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiBzYWlkIGZyb20gdGhlIG90aGVyIHNpZGUg
b2YgdGhlIHdvcmxkLiBBc2tlZCBhdCBhIGZvcnVtIGluIFJ1c3NpYSwgUHV0aW4gcXVvdGVkIEdl
b3JnZSBILiBXLiBCdXNoIGZyb20gMTk5Mi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1JlYWQgbXkgbGlwczogTm8s
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCBwcm9ub3VuY2luZyB0aGUgbGFzdCB3b3JkIGluIEVuZ2xpc2ggZm9y
IGVtcGhhc2lzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.