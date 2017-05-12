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Comey associate confirms Trump asked for loyalty

By Julie Pace, Eileen Sullivan And Jake Pearson
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 09:16 AM | Updated: May 12, 2017 - 12:56 PM
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President Donald Trump talks to reporters during a meeting with Dr. Henry Kissinger, former Secretary of State and National Security Advisor under President Richard Nixon, in the Oval Office of the White House, Wednesday, May 10, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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