All CATEGORIES
☰ Menu

Community reluctantly bidding farewell to 600-year-old tree

By Bruce Shipkowski
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 07:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A 600-year-old white oak tree on the grounds of Basking Ridge Presbyterian Church in Bernards, N.J. Crews are scheduled to remove the tree, believed to be among the oldest in the nation but was declared dead after numerous problems started appearing last summer. The tree has served as a scenic backdrop for thousands of photographs over the years and according to legend, was a spot where George Washington once held a picnic. (AP Photo/Julio Cortez)


MORE IN NEWS

opioid24cut_03 - AKRON BEACON JOURNAL
Don’t tell kids ‘Just Say No,’ they’re smarter than that

Forget the days of telling teenagers to “Just Say No to Drugs.”

helpevents24_web
How to volunteer: Golf, marathon, derby
france24cut_01
Centrist Macron vs. far-right Le Pen in fight to lead France
hakron24cut_01
Students hack ideas for solutions at UA’s first hackathon
tree24cut
Community reluctantly bidding farewell to 600-year-old tree
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next