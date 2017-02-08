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Standing Rock

Company to resume work to finish Dakota Access pipeline

By James MacPherson and Blake Nicholson
Associated Press

Published: February 8, 2017 - 07:50 PM

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