Company, U.S. want Dakota Access pipeline lake crossing upheld

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QklTTUFSQ0ssIE4uRC46IFRoZSBjb21wYW55IGJ1aWxkaW5nIHRoZSAkMy44IGJpbGxpb24g
RGFrb3RhIEFjY2VzcyBvaWwgcGlwZWxpbmUgYW5kIHRoZSBBcm15IENvcnBzIG9mIEVuZ2luZWVy
cyB3YW50IGEganVkZ2UgdG8gcmVqZWN0IGEgcmVxdWVzdCBieTwvcD48cD4gQW1lcmljYW4gSW5k
aWFuIHRyaWJlcyB0byByZXZva2UgcGVybWlzc2lvbiBmb3IgdGhlIHByb2plY3QgdG8gY3Jvc3Mg
YSBNaXNzb3VyaSBSaXZlciByZXNlcnZvaXIgaW4gTm9ydGggRGFrb3RhLjwvcD48cD5PaWwgbWln
aHQgYWxyZWFkeSBiZSBmbG93aW5nIHVuZGVyIExha2UgT2FoZSwgYnV0IHRoZSBTdGFuZGluZyBS
b2NrLCBDaGV5ZW5uZSBSaXZlciwgWWFua3RvbiBhbmQgT2dsYWxhIFNpb3V4IHRyaWJlcyBhcmUg
Y29udGludWluZyB0aGVpciBsZWdhbCBiYXR0bGUgYWdhaW5zdCB0aGUgcGlwZWxpbmUgaW4gdGhl
IGhvcGUgdGhhdCBhIGp1ZGdlIHdpbGwgb3JkZXIgaXQgc2h1dCBkb3duLjwvcD48cD5UaGUgMSwy
MDAtbWlsZSAoMTkzMC1raWxvbWV0ZXIpIHBpcGVsaW5lIGlzIHRvIGRlbGl2ZXIgTm9ydGggRGFr
b3RhIG9pbCB0byBhIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBwb2ludCBpbiBJbGxpbm9pcy4gVGV4YXMtYmFzZWQg
ZGV2ZWxvcGVyIEVuZXJneSBUcmFuc2ZlciBQYXJ0bmVycyBzYWlkIGluIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50
cyBmaWxlZCBNb25kYXkgdGhhdCBpdCBleHBlY3RlZCB0byBoYXZlIHRoZSBwaXBlbGluZSBvcGVy
YXRpbmcgc29tZXRpbWUgdGhpcyB3ZWVrLiBFVFAgc3Bva2Vzd29tYW4gVmlja2kgR3JhbmFkbyBv
biBGcmlkYXkgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBvbiB3aGV0aGVyIG9pbCB3YXMgZmxvd2luZywg
c2F5aW5nIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgbmV4dCB1cGRhdGUgd2lsbCBjb21lIE1vbmRheSBp
biBhIHJlcXVpcmVkIHJlcG9ydCB0byB0aGUgY291cnQuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IGlzIG5v
dCByZXF1aXJlZCB0byByZXBvcnQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIG9wZXJhdGlvbnMgdG8gcmVndWxhdG9y
cywgYWNjb3JkaW5nIHRvIG9mZmljaWFscyB3aXRoIHRoZSBOb3J0aCBEYWtvdGEgUHVibGljIFNl
cnZpY2UgQ29tbWlzc2lvbiBhbmQgdGhlIFUuUy4gVHJhbnNwb3J0YXRpb24gRGVwYXJ0bWVudCYj
ODIxNztzIFBpcGVsaW5lIGFuZCBIYXphcmRvdXMgTWF0ZXJpYWxzIFNhZmV0eSBBZG1pbmlzdHJh
dGlvbi48L3A+PHA+VGhlIHRyaWJlcyBzYXkgdGhlIHBpcGVsaW5lIHRocmVhdGVucyB0aGVpciBk
cmlua2luZyB3YXRlciwgY3VsdHVyYWwgc2l0ZXMgYW5kIGFiaWxpdHkgdG8gcHJhY3RpY2UgdGhl
aXIgcmVsaWdpb24sIHdoaWNoIGRlcGVuZHMgb24gcHVyZSB3YXRlci4gRVRQIHJlamVjdHMgdGhv
c2UgY2xhaW1zLiBUaGUgU3RhbmRpbmcgUm9jayBhbmQgQ2hleWVubmUgUml2ZXIgdHJpYmVzIGxh
c3QgbW9udGggYXNrZWQgVS5TLiBEaXN0cmljdCBKdWRnZSBKYW1lcyBCb2FzYmVyZyB0byBvdmVy
dHVybiB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgcGVybWlzc2lvbiBmb3IgdGhlIExh
a2UgT2FoZSBjcm9zc2luZyB0aGF0IHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBncmFudGVkIHRv
IEVUUC48L3A+PHA+RVRQIGFuZCB0aGUgQ29ycHMsIHdoaWNoIG1hbmFnZXMgdGhlIGxha2UgZm9y
IHRoZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQsIGZpbGVkIHJlc3BvbnNlcyB3aXRoIHRoZSBjb3VydCBvbiBU
aHVyc2RheS4gVGhleSBib3RoIGFza2VkIEJvYXNiZXJnIHRvIHJlamVjdCB0aGUgdHJpYmVzJiM4
MjE3OyByZXF1ZXN0LCBzYXlpbmcgdGhlIHByb2Nlc3MgdGhhdCByZXN1bHRlZCBpbiBwZXJtaXNz
aW9uIGZvciB0aGUgbGFrZSBjcm9zc2luZyB3YXMgcHJvcGVybHkgaGFuZGxlZC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZSBDb3JwcyByZWFzb25hYmx5IGNvbmNsdWRlZCB0aGF0IHRoZSBwaXBlbGluZSB3b3Vs
ZCBub3QgaW1wYWN0IHRyaWJhbCBodW50aW5nLCBmaXNoaW5nIGFuZCBjb25zdW1wdGlvbiByaWdo
dHMgaW4gTGFrZSBPYWhlIGdpdmVuIHRoZSBleHRyZW1lbHkgbG93IHJpc2sgb2YgYSBzcGlsbCwm
IzgyMjE7IFNjaGVybWFuIHdyb3RlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+
Rm9sbG93IEJsYWtlIE5pY2hvbHNvbiBvbiBUd2l0dGVyIGF0OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTmljaG9sc29uQmxha2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTmljaG9sc29uQmxha2U8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.