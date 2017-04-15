Computer pioneer Robert W. Taylor dies at 85

PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5XT09EU0lERSwgQ2FsaWYuOiBSb2JlcnQgVy4gVGF5
bG9yLCB3aG8gd2FzIGluc3RydW1lbnRhbCBpbiBjcmVhdGluZyB0aGUgaW50ZXJuZXQgYW5kIHRo
ZSBtb2Rlcm4gcGVyc29uYWwgY29tcHV0ZXIsIGhhcyBkaWVkLiBIZSB3YXMgODUuPC9wPjxwPlRh
eWxvciwgd2hvIGhhZCBQYXJraW5zb24mIzgyMTc7cyBkaXNlYXNlLCBkaWVkIFRodXJzZGF5IGF0
IGhpcyBob21lIGluIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIFBlbmluc3VsYSBjb21tdW5pdHkgb2YgV29v
ZHNpZGUsIGhpcyBzb24sIEt1cnQgVGF5bG9yLCB0b2xkIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBUaW1lcyBh
bmQgdGhlIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzLjwvcD48cD5JbiAxOTYxLCBUYXlsb3Igd2FzIGEgcHJvamVj
dCBtYW5hZ2VyIGZvciBOQVNBIHdoZW4gaGUgZGlyZWN0ZWQgZnVuZGluZyB0byBEb3VnbGFzIEVu
Z2VsYmFydCBhdCB0aGUgU3RhbmZvcmQgUmVzZWFyY2ggSW5zdGl0dXRlLCB3aG8gaGVscGVkIGRl
dmVsb3AgdGhlIG1vZGVybiBjb21wdXRlciBtb3VzZS48L3A+PHA+VGF5bG9yIHdhcyB3b3JraW5n
IGZvciB0aGUgUGVudGFnb24mIzgyMTc7cyBBZHZhbmNlZCBSZXNlYXJjaCBQcm9qZWN0cyBBZ2Vu
Y3kgaW4gMTk2NiB3aGVuIGhlIHNoZXBoZXJkZWQgdGhlIGNyZWF0aW9uIG9mIGEgc2luZ2xlIGNv
bXB1dGVyIG5ldHdvcmsgdG8gbGluayBBUlBBLXNwb25zb3JlZCByZXNlYXJjaGVycyBhdCBjb21w
YW5pZXMgYW5kIGluc3RpdHV0aW9ucyBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPlRheWxvciB3
YXMgZnJ1c3RyYXRlZCB0aGF0IGhlIGhhZCB0byB1c2UgdGhyZWUgc2VwYXJhdGUgdGVybWluYWxz
IHRvIGNvbW11bmljYXRlIHdpdGggdGhlIHJlc2VhcmNoZXJzIHRocm91Z2ggdGhlaXIgY29tcHV0
ZXIgc3lzdGVtcy48L3A+PHA+QVJQQU5FVCwgYXMgaXQgd2FzIGtub3duLCBldm9sdmVkIGludG8g
dGhlIGludGVybmV0LiBBcyBUYXlsb3IgcHJlZGljdGVkLCB0aGUgbGltaXRlZCBjb21tdW5pY2F0
aW9ucyB0b29sIG1vcnBoZWQgaW50byBhIHN5c3RlbSB0aGF0IHN1cHBsaWVzIHBlb3BsZSB3aXRo
IGZpbmdlcnRpcCBhY2Nlc3MgdG8gZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIGVuY3ljbG9wZWRpYXMgdG8gaW52
ZXN0bWVudCBhZHZpY2UuPC9wPjxwPkEgZmV3IHllYXJzIGxhdGVyLCBUYXlsb3Igd2VudCBvbiB0
byB3b3JrIGF0IHRoZSBYZXJveCBDb3JwLiYjODIxNztzIGZhbW91cyBQYWxvIEFsdG8gUmVzZWFy
Y2ggQ2VudGVyLCBvciBQQVJDLCB3aGVyZSBoZSB3YXMgb3ZlcnNhdyBhIHRlYW0gdGhhdCBoZWxw
ZWQgY3JlYXRlIHRoZSBBbHRvLCBhIHBpb25lZXJpbmcgcGVyc29uYWwgY29tcHV0ZXIuPC9wPjxw
PlRoZSBBbHRvIHN1cHBsaWVkIGVhY2ggcmVzZWFyY2hlciB3aXRoIGFuIGluZGl2aWR1YWwgd29y
a3N0YXRpb24gaW5zdGVhZCBvZiBzaGFyaW5nIHRpbWUgb24gYSByb29tLXNpemVkIG1haW5mcmFt
ZS4gSXQgd2FzIGRlc2lnbmVkIHRvIHVzZSBhIGdyYXBoaWNhbCB1c2VyIGludGVyZmFjZSwgd2hp
Y2ggZW5hYmxlZCB0aGUgdXNlciB0byBjb21tYW5kIHRoZSBkZXZpY2UgdGhyb3VnaCBpY29ucywg
d2luZG93cyBhbmQgbWVudXMgaW5zdGVhZCBvZiB0eXBpbmcgdGV4dCBjb21tYW5kcyBpbiBjb21w
dXRlciBsYW5ndWFnZS48L3A+PHA+VGhlIHRlY2hub2xvZ3kgaW5zcGlyZWQgTWljcm9zb2Z0JiM4
MjE3O3MgV2luZG93cyBzb2Z0d2FyZSBhbmQgdGhlIEFwcGxlIGNvbXB1dGVycy48L3A+PHA+VGF5
bG9yJiM4MjE3O3MgZW5naW5lZXJpbmcgdGVhbSBhbHNvIGhlbHBlZCBkZXZlbG9wIHRoZSBFdGhl
cm5ldCBhbmQgYSB3b3JkIHByb2Nlc3NpbmcgcHJvZ3JhbSB0aGF0IGJlY2FtZSBNaWNyb3NvZnQg
V29yZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueSB3YXkgeW91IGxvb2sgYXQgaXQsIGZyb20ga2ljay1zdGFy
dGluZyB0aGUgaW50ZXJuZXQgdG8gbGF1bmNoaW5nIHRoZSBwZXJzb25hbCBjb21wdXRlciByZXZv
bHV0aW9uLCBCb2IgVGF5bG9yIHdhcyBhIGtleSBhcmNoaXRlY3Qgb2Ygb3VyIG1vZGVybiB3b3Js
ZCwmIzgyMjE7IExlc2xpZSBCZXJsaW4sIGEgaGlzdG9yaWFuIGF0IHRoZSBTdGFuZm9yZCBVbml2
ZXJzaXR5IFNpbGljb24gVmFsbGV5IEFyY2hpdmVzIHByb2plY3QsIHRvbGQgdGhlIE5ldyBZb3Jr
IFRpbWVzLjwvcD48cD5JbiAxOTk5LCBUYXlsb3Igd2FzIGF3YXJkZWQgdGhlIE5hdGlvbmFsIE1l
ZGFsIG9mIFRlY2hub2xvZ3kgYW5kIElubm92YXRpb24uIEluIDIwMDQsIGhlIGFuZCBvdGhlciBQ
QVJDIHJlc2VhcmNoZXJzIHdlcmUgYXdhcmRlZCB0aGUgRHJhcGVyIFByaXplIGZyb20gdGhlIE5h
dGlvbmFsIEFjYWRlbXkgb2YgRW5naW5lZXJpbmcgZm9yIGRldmVsb3BtZW50IG9mICYjODIyMDt0
aGUgZmlyc3QgcHJhY3RpY2FsIG5ldHdvcmtlZCBwZXJzb25hbCBjb21wdXRlcnMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JbiB0aGUgMTk5MHMsIFRheWxvciByYW4gdGhlIFN5c3RlbXMgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVy
IGluIFBhbG8gQWx0byBmb3IgRGlnaXRhbCBFcXVpcG1lbnQgQ29ycC4gVGhlIGxhYiBoZWxwZWQg
Y3JlYXRlIEFsdGFWaXN0YSwgb25lIG9mIHRoZSBmaXJzdCBpbnRlcm5ldCBzZWFyY2ggZW5naW5l
cy48L3A+PHA+VGF5bG9yIHJldGlyZWQgaW4gMTk5Ni48L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gS3Vy
dCwgaGUgaXMgc3Vydml2ZWQgYnkgaGlzIHNvbnMgRXJpayBhbmQgRGVyZWsgYW5kIHRocmVlIGdy
YW5kY2hpbGRyZW4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.