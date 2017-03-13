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Health care

Congress’ analyst: Millions to lose coverage under GOP health bill

By Alan Fram  and Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: March 13, 2017 - 04:28 PM | Updated: March 14, 2017 - 07:04 AM

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