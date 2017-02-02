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Congress scraps Obama rules on coal mining, guns

By Kevin Freking  and Matthew Daly
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 08:30 PM
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In this Jan. 18 photo, President Barack Obama speaks during his final presidential news conference in the briefing room of the White House in Washington. The Republican-controlled House on Thursday took its first steps toward strengthening gun ownership under President Donald Trump, moving to scrap a requirement for background checks for Social Security recipients mentally incapable of managing their own affairs. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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