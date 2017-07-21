Connecticut governor visits woman taking sanctuary in church

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIEhBVkVOLCBDb25uLjogQ29ubmVjdGljdXQgR292LiBEYW5uZWwgUC4gTWFsbG95IGlz
IGFtb25nIHRob3NlIHNob3dpbmcgc3VwcG9ydCBmb3IgYSB3b21hbiB0cnlpbmcgdG8gYXZvaWQg
ZGVwb3J0YXRpb24gYnkgc2Vla2luZyBzYW5jdHVhcnkgaW4gYSBOZXcgSGF2ZW4gY2h1cmNoLjwv
cD48cD5UaGUgRGVtb2NyYXQgdmlzaXRlZCBOdXJ5IENoYXZhcnJpYSwgb2YgTm9yd2Fsaywgb24g
VGh1cnNkYXkgbmlnaHQgaW5zaWRlIHRoZSBJZ2xlc2lhIERlIERpb3MgUGVudGVjb3N0YWwgY2h1
cmNoLjwvcD48cD5IZSBzYXlzIHRoZSBhdHRlbXB0IHRvIGRlcG9ydCBoZXIgc2hvd3MgUHJlc2lk
ZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIG5vdCBiZWluZyB0cnV0
aGZ1bCB3aGVuIGl0IHNheXMgaXRzIGltbWlncmF0aW9uIHBvbGljaWVzIGFyZSBmb2N1c2VkIG9u
ICYjODIyMDt0aGUgYmFkIGd1eXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DaGF2YXJyaWEgaXMgYSBtb3RoZXIg
b2YgZm91ciBmcm9tIEd1YXRlbWFsYSB3aG8gaGFzIGxpdmVkIGluIHRoZSBVLlMuIGZvciAyNCB5
ZWFycy4gU2hlIHdhcyBvcmRlcmVkIGJ5IGltbWlncmF0aW9uIG9mZmljaWFscyB0byBsZWF2ZSB0
aGUgY291bnRyeSBieSBUaHVyc2RheSwgYnV0IGlzIHRha2luZyByZWZ1Z2UgaW4gdGhlIGNodXJj
aC48L3A+PHA+U2Vucy4gUmljaGFyZCBCbHVtZW50aGFsIGFuZCBDaHJpcyBNdXJwaHksIGJvdGgg
RGVtb2NyYXRzLCBhc2tlZCBmZWRlcmFsIGltbWlncmF0aW9uIGF1dGhvcml0aWVzIGZvciBhIHN0
YXkgb2YgZGVwb3J0YXRpb24gb24gaHVtYW5pdGFyaWFuIGdyb3VuZHMsIGJ1dCB0aGF0IHdhcyBk
ZW5pZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.