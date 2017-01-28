Conservatives feel happy about Trump’s Supreme Court options

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQ29uc2VydmF0aXZlcyYjODIxNzsgd2lzaGVzIGZvciB0aGUgbmV4dCBT
dXByZW1lIENvdXJ0IGp1c3RpY2UgYm9pbCBkb3duIHRvIGEgZmV3IHdvcmRzOiBubyBtb3JlIFNv
dXRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSByZWZlcmVuY2UgaXMgdG8gZm9ybWVyIEp1c3RpY2UgRGF2aWQgU291
dGVyLCBkdWJiZWQgYnkgYSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhaWRlIGFzIGEgJiM4MjIwO2hvbWUgcnVuJiM4
MjIxOyBmb3IgY29uc2VydmF0aXZlcyB3aGVuIGhlIHdhcyBub21pbmF0ZWQgYnkgUHJlc2lkZW50
IEdlb3JnZSBILlcuIEJ1c2ggaW4gMTk5MCB0byByZXBsYWNlIHRoZSBsaWJlcmFsIFdpbGxpYW0g
QnJlbm5hbi4gQXMgaXQgdHVybmVkIG91dCwgU291dGVyIGdlbmVyYWxseSB3YXMgYSBsaWJlcmFs
IHZvdGUgZm9yIG1vc3Qgb2YgaGlzIDE4IHllYXJzIG9uIHRoZSBjb3VydC48L3A+PHA+QnV0IGNv
bnNlcnZhdGl2ZXMgd2hvIGNhcmUgYWJvdXQgdGhlIGNvdXJ0IHNheSB0aGV5IGhhdmUgbm8gc3Vj
aCB3b3JyeSB0aGlzIHRpbWUgYXJvdW5kLiBUaGV5IGZlZWwgY29uZmlkZW50IHRoYXQgd2hvbWV2
ZXIgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBub21pbmF0ZXMgZm9yIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0
LCB0aGV5IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGxvb2tpbmcgYmFjayB3aXRoIHJlZ3JldCBpbiB0aGUgeWVh
cnMgdG8gY29tZS48L3A+PHA+VGhlIGxlYWRpbmcgY29udGVuZGVycyBmcm9tIGEgbGlzdCBvZiAy
MSBuYW1lcyBUcnVtcCByb2xsZWQgb3V0IGR1cmluZyBoaXMgY2FtcGFpZ24gYXJlIHRocmVlIGZl
ZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydHMganVkZ2VzIHdobyBoYXZlIG1ldCB3aXRoIFRydW1wOiBOZWls
IEdvcnN1Y2gsIFRob21hcyBIYXJkaW1hbiBhbmQgV2lsbGlhbSBQcnlvciwgYWNjb3JkaW5nIHRv
IGEgcGVyc29uIHdobyBpcyBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBwcm9jZXNzLiBUaGUgcGVyc29uIHNw
b2tlIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgbm90IGF1dGhvcml6
ZWQgdG8gcHVibGljbHkgZGlzY3VzcyBhYm91dCBpbnRlcm5hbCBkZWNpc2lvbnMuPC9wPjxwPlRy
dW1wIHNhaWQgaGUgcGxhbnMgdG8gYW5ub3VuY2UgaGlzIGNob2ljZSBvbiBUaHVyc2RheSwgYW5k
IHRvbGQgRm94IE5ld3MgdGhhdCBoZSBoYXMgYmFzaWNhbGx5IHNldHRsZWQgb24gYSBub21pbmVl
LCAmIzgyMjA7c3ViamVjdCB0byBjaGFuZ2UgYXQgdGhlIGxhc3QgbW9tZW50LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgYWxsIHdvdWxkIGJlIGV4Y2VsbGVudCwgZXhjZWxsZW50IGNob2ljZXMu
IFRoZXkgd2VyZSBhbGwgc3BlY2lmaWNhbGx5IGNob3NlbiB3aXRoIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgy
MTc7cyBjb21taXRtZW50IGluIG1pbmQmIzgyMjE7IHRvIGNob29zZSBhIGp1c3RpY2Ugd2hvIHdv
dWxkIGJlIHNpbWlsYXIgdG8gQW50b25pbiBTY2FsaWEsIHdobyBkaWVkIG5lYXJseSBhIHllYXIg
YWdvLCBzYWlkIENhcnJpZSBTZXZlcmlubywgYSBjb25zZXJ2YXRpdmUgYWN0aXZpc3QgYW5kIGZv
cm1lciBsYXcgY2xlcmsgdG8gSnVzdGljZSBDbGFyZW5jZSBUaG9tYXMuPC9wPjxwPlRoYXQgaGFz
IG5vdCBhbHdheXMgYmVlbiB0aGUgY2FzZSB3aGVuIFJlcHVibGljYW4gcHJlc2lkZW50cyBoYXZl
IGhhZCBhIGNoYW5jZSB0byBsZWF2ZSB0aGVpciBtYXJrIG9uIHRoZSBjb3VydC48L3A+PHA+U291
dGVyIHdhcyBvbmUgb2YgZml2ZSBqdXN0aWNlcyBwdXQgb24gdGhlIG5pbmUtbWVtYmVyIGNvdXJ0
IGJ5IFJlcHVibGljYW4gcHJlc2lkZW50cyBvdmVyIGEgMTIteWVhciBzcGFuLiBXaGlsZSB0aGUg
Y291cnQgbW92ZWQgdG8gdGhlIHJpZ2h0IGluIHRoYXQgcGVyaW9kLCBpdCBkaWQgbm90IGJlY29t
ZSB0aGUgY29uc2VydmF0aXZlIGJ1bHdhcmsgdGhvc2UgcHJlc2lkZW50cyBob3BlZCBmb3IuPC9w
PjxwPlRoZSBjb3VydCYjODIxNztzIDE5OTIgZGVjaXNpb24gcmVhZmZpcm1pbmcgdGhlIHJpZ2h0
IHRvIGFuIGFib3J0aW9uLCBmb3Igd2hpY2ggU291dGVyIHdyb3RlIHRoZSBtYWpvcml0eSBvcGlu
aW9uIGFsb25nIHdpdGggUmVhZ2FuIGFwcG9pbnRlZXMgU2FuZHJhIERheSBPJiM4MjE3O0Nvbm5v
ciBhbmQgQW50aG9ueSBLZW5uZWR5LCB3YXMgYW4gZW5vcm1vdXMgZGlzYXBwb2ludG1lbnQgdG8g
YWJvcnRpb24gb3Bwb25lbnRzIHdobyBoYWQgdGhvdWdodCB0aGV5IGhhZCBhIGNvdXJ0IG1ham9y
aXR5IHRvIG92ZXJ0dXJuIFJvZSB2LiBXYWRlLjwvcD48cD5Tb3V0ZXIsIGEgc3RhdGUganVkZ2Ug
aW4gTmV3IEhhbXBzaGlyZSBhbmQgYnJpZWZseSBhIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydCBqdWRn
ZSwgYmVjYW1lIHRoZSBzeW1ib2wgb2Ygd2hhdCBSZXB1YmxpY2FucyB3ZXJlIHN1cHBvc2VkIHRv
IGF2b2lkLCBhICYjODIyMDtzdGVhbHRoJiM4MjIxOyBjYW5kaWRhdGUgd2l0aCBhIHNjYW50IHJl
Y29yZCBvZiBkZWFsaW5nIHdpdGggdGhlIHJhbmdlIG9mIGlzc3VlcyB0aGF0IGNvbWUgYmVmb3Jl
IHRoZSBoaWdoIGNvdXJ0LjwvcD48cD5XaGlsZSBzZXJ2aW5nIGFzIEFsYWJhbWEmIzgyMTc7cyBh
dHRvcm5leSBnZW5lcmFsIGJlZm9yZSBiZWNvbWluZyBhIGp1ZGdlLCBQcnlvciBpbiBmYWN0IG9u
Y2Ugd3JhcHBlZCB1cCBhIHNwZWVjaCB3aXRoIGEgcHJheWVyIGZvciAmIzgyMjA7bm8gbW9yZSBT
b3V0ZXJzLiYjODIyMTsgSGUgbGF0ZXIgc2FpZCBoZSB3YXMgam9raW5nLCBidXQgdGhlIHN1Ympl
Y3QgaXMgbm8gbGF1Z2hpbmcgbWF0dGVyIHRvIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMuPC9wPjxwPlVzdWFsbHkg
bGVzcyB0aGFuIGEgcXVhcnRlciBvZiB0aGUgY291cnQmIzgyMTc7cyBjYXNlcyBlbmQgdXAgd2l0
aCBsaWJlcmFscyBhbmQgY29uc2VydmF0aXZlcyBvbiBvcHBvc2l0ZSBzaWRlcywgYnV0IHRob3Nl
IGFyZSB0aGUgb25lcywgaW5jbHVkaW5nIGFib3J0aW9uLCBnYXkgcmlnaHRzIGFuZCBndW5zLCB0
aGF0IHBlb3BsZSBjYXJlIG1vc3QgYWJvdXQsIHNhaWQgdGhlIEpvaG4gTWFsY29sbSBvZiB0aGUg
cmlnaHQtbGVhbmluZyBIZXJpdGFnZSBGb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIx
NztzIHdoeSB0aGUgJiM4MjE2O25vIG1vcmUgU291dGVycyYjODIxNzsgdGhpbmcgaXMgdmVyeSBy
ZWFsLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBvbmx5IG5pbmUgb2YgdGhlbSBh
bmQgdGhleSBzZXJ2ZSBmb3IgYSB2ZXJ5IGxvbmcgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdvcnN1Y2gs
IEhhcmRpbWFuIGFuZCBQcnlvciBoYXZlIGJlZW4ganVkZ2VzIGZvciAxMCB5ZWFycyBvciBsb25n
ZXIuPC9wPjxwPkEgZmlmdGggb2Ygdm90ZXJzICYjMTczO25hdGlvbndpZGUgc2FpZCBTdXByZW1l
IENvdXJ0IGFwcG9pbnRtZW50cyB3ZXJlIHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBmYWN0b3IgaW4gZGV0
ZXJtaW5pbmcgdGhlaXIgJiMxNzM7cHJlc2lkZW50aWFsIHZvdGUsIGFjY29yZGluZyB0byBFbGVj
dGlvbiBEYXkgZXhpdCBwb2xscy48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.