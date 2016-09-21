Construction begins on presidential inauguration platform

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVS5TLiBDYXBpdG9sIHdvcmtlcnMgaGF2ZSBzdGFydGVkIHRvIGJ1aWxk
IHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgaW5hdWd1cmF0aW9uIHBsYXRmb3JtLCB3aXRoIGFuIGFzc2lzdCBm
cm9tIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgbGVhZGVycy48L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbiBhbmQgRGVtb2NyYXRp
YyBsZWFkZXJzIGhhbW1lcmVkIGluIHRoZSBjZXJlbW9uaWFsIGZpcnN0IG5haWxzIGZvciB0aGUg
c3RydWN0dXJlIHdoZXJlIHRoZSBuZXh0IHByZXNpZGVudCB3aWxsIHRha2UgdGhlIG9hdGggb2Yg
b2ZmaWNlIG9uIEphbi4gMjAuPC9wPjxwPlNvbWUgb2YgdGhlIGxhd21ha2VycyB3ZXJlIG1vcmUg
c3VjY2Vzc2Z1bCB0aGFuIG90aGVycyBhdCB0aGUgdGFzay4gSG91c2UgU3BlYWtlciBQYXVsIFJ5
YW4gaGFtbWVyZWQgaW4gaGlzIG5haWwgcXVpY2tseSwgd2hpbGUgU2VuLiBDaGFybGVzIFNjaHVt
ZXIgb2YgTmV3IFlvcmssIE5vLiAzIERlbW9jcmF0IGluIHRoZSBTZW5hdGUsIHRvb2sgc2V2ZXJh
bCB0cmllcyBhbmQgYmVudCBoaXMgbmFpbC4gQWZ0ZXIgc29tZSBnb29kLW5hdHVyZWQgcmliYmlu
ZywgUnlhbiByZXR1cm5lZCBhbmQgaGFtbWVyZWQgaXQgaW4uPC9wPjxwPlNlbi4gUm95IEJsdW50
LCBSLU1vLiwgdGhlIGNoYWlybWFuIG9mIHRoZSBKb2ludCBDb25ncmVzc2lvbmFsIENvbW1pdHRl
ZSBvbiBJbmF1Z3VyYWwgQ2VyZW1vbmllcywgc2FpZCB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uIG1hdHRlcnMg
YWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxkIGJlY2F1c2UgaXQgc3ltYm9saXplcyBhIHBlYWNlZnVsIHRyYW5z
aXRpb24gb2YgZ292ZXJubWVudC48L3A+PHA+VGhlIHBsYXRmb3JtIHdpbGwgYmUgYnVpbHQgb24g
dGhlIFdlc3QgZnJvbnQgb2YgdGhlIENhcGl0b2wsIGEgdHJhZGl0aW9uIHN0YXJ0ZWQgd2l0aCBQ
cmVzaWRlbnQgUm9uYWxkIFJlYWdhbi4gQmVmb3JlIFJlYWdhbiB3YXMgcHJlc2lkZW50LCBpbmF1
Z3VyYXRpb25zIHRvb2sgcGxhY2Ugb24gdGhlIEVhc3QgZnJvbnQuIEhvbGRpbmcgdGhlIGNlcmVt
b255IG9uIHRoZSBXZXN0IGZyb250IGFsbG93cyBmb3IgbW9yZSBzcGVjdGF0b3JzLCBhcyBwZW9w
bGUgY2FuIHdhdGNoIHRoZSBldmVudCBmcm9tIHRoZSBOYXRpb25hbCBNYWxsLjwvcD48cD5CdWls
ZGluZyB0aGUgMTAsMDAwIHNxdWFyZS1mb290IHBsYXRmb3JtIGZyb20gc2NyYXRjaCBpcyBhIG1h
am9yIGpvYi4gVHJlZXMgaGF2ZSB0byBiZSB1cHJvb3RlZCwgYSBmb3VudGFpbiBoYXMgdG8gYmUg
dGVtcG9yYXJpbHkgZmlsbGVkIGluIGFuZCBldmVuIHNvbWUgbWFyYmxlIGhhcyB0byBiZSByZW1v
dmVkIHRvIGFsbG93IHRoZSBuZXcgcHJlc2lkZW50LCBsYXdtYWtlcnMsIGp1c3RpY2VzIGFuZCBv
dGhlciBndWVzdHMmIzgyMTI7IDEsNjAwIHBlb3BsZSBpbiBhbGwgJiM4MjEyOyB0byBmaXQgb24g
dGhlIHN0YWdlLiBCbGVhY2hlcnMgYnVpbHQgYWJvdmUgdGhlIHBsYXRmb3JtIHdpbGwgaG9sZCAx
LDAwMCBtb3JlIHBlb3BsZS48L3A+PHA+Rml2ZSBBbWVyaWNhbiBmbGFncyBhcmUgaHVuZyBiZXR3
ZWVuIGNvbHVtbnMgb24gdGhlIGZhY2Ugb2YgdGhlIENhcGl0b2wganVzdCBiZWxvdyB0aGUgZG9t
ZS4gT25lIGlzIHRoZSBjdXJyZW50IGZsYWcsIHR3byBoYXZlIDEzIHN0YXJzIGZvciB0aGUgb3Jp
Z2luYWwgY29sb25pZXMsIGFuZCB0d28gaGF2ZSBhcyBtYW55IHN0YXJzIGFzIHRoZXJlIHdlcmUg
c3RhdGVzIHdoZW4gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGhvbWUgc3RhdGUgd2FzIGFkbWl0dGVk
IHRvIHRoZSBVbmlvbi4gQmVjYXVzZSBOZXcgWW9yayBpcyB0aGUgaG9tZSBzdGF0ZSBmb3IgYm90
aCBEZW1vY3JhdCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gYW5kIFJlcHVibGljYW4gRG9uYWxkIFRydW1wLCB0
aGUgZmxhZ3MgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGJlZW4gb3JkZXJlZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBBcmNo
aXRlY3Qgb2YgdGhlIENhcGl0b2wmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.