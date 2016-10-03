Court overturns $12 million sex abuse verdict against Boy Scouts

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFSVEZPUkQsIENPTk4uOiBUaGUgQ29ubmVjdGljdXQgU3VwcmVtZSBDb3VydCBvbiBNb25k
YXkgb3ZlcnR1cm5lZCBhICQxMiBtaWxsaW9uIGp1cnkgdmVyZGljdCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCb3kg
U2NvdXRzIG9mIEFtZXJpY2EgJiM4MjEyOyB0aGUgbGFyZ2VzdCBldmVyIGFnYWluc3QgdGhlIG9y
Z2FuaXphdGlvbiAmIzgyMTI7IGluIHRoZSBjYXNlIG9mIGEgYm95IHdobyBhbGxlZ2VkIGhlIHdh
cyBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQgYnkgYW4gb2xkZXIgYm95IGluIGhpcyB0cm9vcCBpbiB0aGUg
bWlkLTE5NzBzLjwvcD48cD5KdXN0aWNlcyBvcmRlcmVkIGEgbmV3IHRyaWFsIGluIGEgc3BsaXQg
ZGVjaXNpb24sIHNheWluZyB0aGUgdHJpYWwganVkZ2UgaW1wcm9wZXJseSBkZW5pZWQgYSBkZWZl
bnNlIHJlcXVlc3QgdG8gaW5zdHJ1Y3QganVyb3JzIG9uIG5lZ2xpZ2VuY2UgbGlhYmlsaXR5LiBU
aHJlZSBvZiB0aGUgc2V2ZW4ganVzdGljZXMgc2FpZCB0aGV5IGJlbGlldmVkIHRoZSBjYXNlIHNo
b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZGlzbWlzc2VkIGJlY2F1c2Ugb2YgYSB0d28teWVhciBzdGF0dXRlIG9m
IGxpbWl0YXRpb25zIG9uIGxhd3N1aXRzIGFsbGVnaW5nIG5lZ2xpZ2VuY2UgYW5kIHJlY2tsZXNz
bmVzcy48L3A+PHA+VGhlIHBsYWludGlmZiwgaWRlbnRpZmllZCBhcyBKb2huIERvZSBpbiBjb3Vy
dCBkb2N1bWVudHMsIHN1ZWQgdGhlIElydmluZywgVGV4YXMtYmFzZWQgQm95IFNjb3V0cyBpbiAy
MDEyLiBIZSBhbGxlZ2VkIGhlIHdhcyBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQgdGhyZWUgdGltZXMgYmVn
aW5uaW5nIHdoZW4gaGUgd2FzIDExIGJ5IGFuIG9sZGVyIFNjb3V0IGluIFRyb29wIDEzNyBpbiBO
ZXcgRmFpcmZpZWxkLiBIZSBzYWlkIHRoZSBhYnVzZSBzZW50IGhpcyBsaWZlIGludG8gYSBkb3du
d2FyZCBzcGlyYWwgb2Ygc3VpY2lkZSBhdHRlbXB0cywgZHJ1ZyBhYnVzZSBhbmQgYW4gaW5hYmls
aXR5IHRvIGJlIGludGltYXRlIHdpdGggcGVvcGxlLjwvcD48cD5Eb2UmIzgyMTc7cyBsYXdzdWl0
IHNhaWQgbmF0aW9uYWwgQm95IFNjb3V0cyBsZWFkZXJzIGZhaWxlZCB0byBwcm90ZWN0IGhpbS4g
SGUgc2FpZCBsZWFkZXJzIGtuZXcgZm9yIGRlY2FkZXMgYWJvdXQgY2hpbGQgc2V4dWFsIGFidXNl
IGR1cmluZyBTY291dGluZyBhY3Rpdml0aWVzICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIG1hbnkgaW5zdGFu
Y2VzIG9mIG9sZGVyIFNjb3V0cyBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0aW5nIHlvdW5nZXIgU2NvdXRzICYj
ODIxMjsgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBhY3QgdG8gcHJldmVudCBpdC48L3A+PHA+RG9lJiM4MjE3
O3MgbGF3eWVycywgUGF1bCBTbGFnZXIgYW5kIEplbm5pZmVyIEdvbGRzdGVpbiwgcHJlc2VudGVk
IGV2aWRlbmNlIGludHJvZHVjZWQgYXQgc2ltaWxhciB0cmlhbHMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5
ICYjODIxMjsgdGhhdCBCb3kgU2NvdXRzIG9mZmljaWFscyBrZXB0IGNvbmZpZGVudGlhbCBmaWxl
cyBkYXRpbmcgYmFjayB0byB0aGUgMTkyMHMgdGhhdCBjb250YWluZWQgaW5mb3JtYXRpb24gb24g
YWxsZWdlZCBwZWRvcGhpbGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UmF0aGVyIHRoYW4gdXNlIHRoaXMgaW5m
b3JtYXRpb24gdG8gaW1wbGVtZW50IGJhc2ljIHBvbGljaWVzIHRvIHByZXZlbnQgZnVydGhlciBz
ZXh1YWwgbW9sZXN0YXRpb25zLCBob3dldmVyLCBCU0EgLi4uIGNvbmNlYWxlZCB0aGUgaW5mb3Jt
YXRpb24gZnJvbSBsb2NhbCBjb3VuY2lscywgbG9jYWwgdHJvb3BzLCBwYXJlbnRzIGFuZCBzY291
dHMgdGhlbXNlbHZlcywmIzgyMjE7IFNsYWdlciBhbmQgR29sZHN0ZWluIHdyb3RlIGluIGEgbGVn
YWwgYnJpZWYuIDwvcD48cD5TbGFnZXIgb24gTW9uZGF5IHNhaWQgaGUgYW5kIEdvbGRzdGVpbiB3
ZXJlIGRpc2FwcG9pbnRlZCB3aXRoIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0JiM4MjE3O3MgcnVsaW5nIGJ1
dCByZXNwZWN0ZWQgdGhlIGRlY2lzaW9uLjwvcD48cD5UaGUgQm95IFNjb3V0cyBvZiBBbWVyaWNh
IHNhaWQgaXQgd2FzIHBsZWFzZWQgdGhlIGNvdXJ0IG92ZXJ0dXJuZWQgdGhlIGp1cnkgdmVyZGlj
dCBhbmQgd2FzIHJldmlld2luZyBpdHMgb3B0aW9ucyBpbiB0aGUgY2FzZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.