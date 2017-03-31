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Crayola boots dandelion for bluish crayon yet to be named

Associated Press

Published: March 31, 2017 - 07:07 AM | Updated: March 31, 2017 - 01:40 PM
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A 24-count box of Crayola crayons are shown, Tuesday, March 28, 2017, in New York. On National Crayon Day, Friday, March 31, Crayola is scheduled to announce the retirement of a color from the pack during an event in New York's Times Square. (AP Photo/Richard Drew)


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