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Creator of rainbow flag, symbol of gay rights, dies at 65

Associated Press

Published: April 1, 2017 - 07:14 PM
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FILE - In this Monday, March 17, 2014 file photo, artist Gilbert Baker, designer of the Rainbow Flag, is draped with the flag while protesting at the St. Patrick's Day parade in New York. Baker, creator of the flag that has become a widely recognized symbol of gay rights, has died at age 65. His death was reported Friday, March 31, 2017 to the New York City medical examiners office. (AP Photo/Mark Lennihan)


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