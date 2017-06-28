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Cutting-edge bandage could make flu shots a thing of the past

By Karen Kaplan
Los Angeles Times

Published: June 28, 2017 - 09:25 PM
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A researcher applies a microneedle vaccine patch to a study participant. Some volunteers applied the patches themselves. Either way, they did the job of a traditional flu shot. (Rob Felt, Georgia Tech)


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