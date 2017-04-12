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Obituary

David Letterman’s mom, who became unlikely star, dies at 95

Associated Press

Published: April 12, 2017 - 08:46 PM
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In this May 16, 2004 photo, David Letterman's mother, Dorothy Mengering, talks with Timothy Kirby after she autographed a few of her cookbooks he bought at a grill in Muncie, Ind. Mengering was there to promote awareness of iodine deficiency around the world. Mengering died Tuesday Letterman's publicist Tom Keaney confirmed. She was 95. (Kurt Hostetler/The Star Press via AP)


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