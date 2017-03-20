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David Rockefeller, last of generation in family, dies at 101

By Deepti Hajela
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 12:25 PM | Updated: March 20, 2017 - 02:58 PM
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FILE - In this May 15, 2007, file photo, David Rockefeller participates in the C40 Large Cities Climate Summit in New York. The billionaire philanthropist who was the last of his generation in the famously philanthropic Rockefeller family died Monday, March 20, 2017, according to a family spokesman. He was 101 years old. (AP Photo/Richard Drew, File)


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