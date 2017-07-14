Defense bill calls climate change a national security threat

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFJlcHVibGljYW4tbGVkIEhvdXNlIGRlY2lzaXZlbHkgYXBwcm92
ZWQgYSBkZWZlbnNlIHBvbGljeSBiaWxsIG9uIEZyaWRheSB0aGF0IGRlY2xhcmVzIGNsaW1hdGUg
Y2hhbmdlIGEgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgdGhyZWF0LCBkZW1hbmRzIHJpZ29yb3VzIG92ZXJz
aWdodCBvZiB0aGUgUGVudGFnb24mIzgyMTc7cyBjeWJlciYjMTczOyBvcGVyYXRpb25zIGFuZCBy
ZWplY3RzIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGJpZCB0byBjbG9zZSBtaWxp
dGFyeSBiYXNlcy48L3A+PHA+TGF3bWFrZXJzIHZvdGVkIDM0NC04MSBvbiBGcmlkYXkgdG8gcGFz
cyB0aGUgc3dlZXBpbmcgbGVnaXNsYXRpb24uIFRoZSBiaWxsIGF1dGhvcml6ZXMgJDY5NiBiaWxs
aW9uIGluIGRlZmVuc2Ugc3BlbmRpbmcgZm9yIHRoZSAyMDE4IGZpc2NhbCB5ZWFyLCBpbmNsdWRp
bmcgbmVhcmx5ICQzMCBiaWxsaW9uIG1vcmUgZm9yIGNvcmUgUGVudGFnb24gb3BlcmF0aW9ucyB0
aGFuIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgcmVxdWVzdGVkLjwvcD48cD5ZZXQgZGVmZW5zZSBo
YXdrcyBwdXNoaW5nIHRoZSBoYXJkZXN0IGZvciB0aGUgYmlnIGJvb3N0IGluIHNwZW5kaW5nIHN0
aWxsIGZhY2UgYW4gdXBoaWxsIGJhdHRsZS4gRm9yIHRoZSBzcGVuZGluZyBpbmNyZWFzZXMgdG8g
bWF0ZXJpYWxpemUsIENvbmdyZXNzIGZpcnN0IHdpbGwgaGF2ZSB0byBhZ3JlZSB0byByb2xsIGJh
Y2sgYSAyMDExIGxhdyB0aGF0IHNldCBzdHJpY3QgbGltaXRzIG9uIG1pbGl0YXJ5IHNwZW5kaW5n
LiBCdXQgdGhhdCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBlYXN5LiBMaWZ0aW5nIHRoZSBzby1jYWxsZWQgYnVk
Z2V0IGNhcHMgd2lsbCBmYWNlIHJlc2lzdGFuY2UgZnJvbSBEZW1vY3JhdHMgd2hvIGFyZSBzZWVr
aW5nIHRvIGluY3JlYXNlIHRoZSBidWRnZXRzIGZvciBvdGhlciBnb3Zlcm5tZW50IGFnZW5jaWVz
LjwvcD48cD5JZiBhIGJ1ZGdldCBkZWFsIGNhbiYjODIxNzt0IGJlIHJlYWNoZWQsIENvbmdyZXNz
IG1heSBiZSBmb3JjZWQgdG8gZnVuZCB0aGUgbWlsaXRhcnkgdGhyb3VnaCB0aGUgdXNlIG9mIHN0
b3BnYXAgc3BlbmRpbmcgYmlsbHMuIFVuZGVyIHRoZXNlIHNob3J0LXRlcm0gYWdyZWVtZW50cywg
dGhlIFBlbnRhZ29uJiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0IGlzIHNldCBhdCBjdXJyZW50IGxldmVscyBhbmQg
dGhlIG1pbGl0YXJ5IHNlcnZpY2VzIGFyZSBiYXJyZWQgZnJvbSBzdGFydGluZyBuZXcgcHJvZ3Jh
bXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3QgcmFpc2UgdGhlIGJ1ZGdldCBjYXBz
LCB0aGlzIGxlYXZlcyB1cyBvbmNlIGFnYWluIGluIHRoZSBsYW5kIG9mIGFic3VyZGl0eSwmIzgy
MjE7IHNhaWQgUmVwLiBBZGFtIFNtaXRoLCBELVdhc2guLCB0aGUgdG9wLXJhbmtpbmcgRGVtb2Ny
YXQgb24gdGhlIEhvdXNlIEFybWVkIFNlcnZpY2VzIENvbW1pdHRlZS48L3A+PHA+VGhlIGJpbGwg
aW5jbHVkZXMgYSBzZWN0aW9uIHRoYXQgc2F5cyBnbG9iYWwgd2FybWluZyBpcyAmIzgyMjA7YSBk
aXJlY3QgdGhyZWF0IHRvIHRoZSBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eS4mIzgyMjE7IEl0JiM4MjE3O3Mg
YSBwb3RlbnRpYWxseSBzdXJwcmlzaW5nIGFkZGl0aW9uIGdpdmVuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHVi
bGljbHkgc3RhdGVkIGRvdWJ0cyBhYm91dCBjbGltYXRlIGNoYW5nZSBhbmQgaGlzIHJlY2VudCBk
ZWNpc2lvbiB0byBwdWxsIHRoZSBVLlMuIG91dCBvZiB0aGUgbGFuZG1hcmsgYWNjb3JkIGFpbWVk
IGF0IGNvbWJhdHRpbmcgZ2xvYmFsIHdhcm1pbmcuPC9wPjxwPlRoZSBzZWN0aW9uIHJlcXVpcmVz
IHRoZSBQZW50YWdvbiB0byBkZWxpdmVyIGEgcmVwb3J0IHRvIENvbmdyZXNzIGRldGFpbGluZyB0
aGUgaW1wYWN0IG9mIGNsaW1hdGUgY2hhbmdlIG9uIHRoZSBhcm1lZCBmb3JjZXMuIFRoZSBjbGlt
YXRlIGNoYW5nZSByZXBvcnQgYWxzbyBpcyB0byBsaXN0IHRoZSAxMCBtaWxpdGFyeSBiYXNlcyBt
b3N0IHZ1bG5lcmFibGUgdG8gcmlzaW5nIG9jZWFucywgaW5jcmVhc2VkIGZsb29kaW5nLCB3aWxk
ZmlyZXMgYW5kIG90aGVyIGVmZmVjdHMgb2YgY2xpbWF0ZSBjaGFuZ2UuPC9wPjxwPk92ZXIgV2hp
dGUgSG91c2Ugb2JqZWN0aW9ucywgdGhlIGJpbGwgYWRkZWQgYSBiaXBhcnRpc2FuIG1lYXN1cmUg
Y3JhZnRlZCBieSBTbWl0aCBhbmQgUmVwLiBNYWMgVGhvcm5iZXJyeSwgdGhlIGNoYWlybWFuIG9m
IHRoZSBBcm1lZCBTZXJ2aWNlcyBDb21taXR0ZWUsIHJlcXVpcmluZyB0aGUgRGVmZW5zZSBEZXBh
cnRtZW50IHRvIGluZm9ybSBDb25ncmVzcyB3aXRoaW4gNDggaG91cnMgb2YgJiM4MjIwO2FueSBz
ZW5zaXRpdmUgbWlsaXRhcnkgY3liZXIgb3BlcmF0aW9uLiYjODIyMTsgT2ZmZW5zaXZlIGFuZCBk
ZWZlbnNpdmUgY3liZXIgb3BlcmF0aW9ucyBhcmUgY292ZXJlZCBieSB0aGUgbm90aWZpY2F0aW9u
IHJlcXVpcmVtZW50LCBhbHRob3VnaCBjb3ZlcnQgYWN0aW9ucyBhcmUgZXhlbXB0LjwvcD48cD5U
aGUgYmlsbCBhbHNvIG1hbmRhdGVzIHRoYXQgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgdGVsbCBDb25ncmVzcywg
YWxzbyB3aXRoaW4gdHdvIGRheXMsIGFib3V0IHRoZSByZXN1bHRzIG9mIGFueSBsZWdhbCByZXZp
ZXcgYnkgb25lIG9mIHRoZSBtaWxpdGFyeSBzZXJ2aWNlcyBvZiBhIGN5YmVyIGNhcGFiaWxpdHkg
dGhhdCBpcyBpbnRlbmRlZCB0byBiZSB1c2VkIGFzIGEgd2VhcG9uLiBUaG9ybmJlcnJ5LCBhIFRl
eGFzIFJlcHVibGljYW4sIGhhcyBkZXNjcmliZWQgdGhlIG1lYXN1cmUgYXMgYSB3YXkgdG8gcHJv
bW90ZSBncmVhdGVyIHRyYW5zcGFyZW5jeSBhbmQgYWNjb3VudGFiaWxpdHkgZm9yIG9uZSBvZiB0
aGUgbW9zdCBjbGFzc2lmaWVkIGVsZW1lbnRzIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBhcnNlbmFsLjwvcD48
cD5CdXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGluc2lzdHMgQ29uZ3Jlc3MgYWxyZWFkeSBpcyBrZXB0IHdl
bGwtaW5mb3JtZWQgb2YgbWFqb3IgY3liZXIgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMg
cHJvdmlzaW9uIHdvdWxkIHJpc2sgZXhwb3N1cmUsIGFuZCBwb3RlbnRpYWxseSByZXN0cmljdCB1
c2UsIG9mIGN5YmVyIGNhcGFiaWxpdGllczsgamVvcGFyZGl6ZSBmb3JlaWduIHBhcnRuZXJzaGlw
IGNvb3BlcmF0aW9uOyBhbmQgaW1wb3NlIGFkZGl0aW9uYWwsIHVud2FycmFudGVkIGFkbWluaXN0
cmF0aXZlIHJlcXVpcmVtZW50cyBvbiBET0QsJiM4MjIxOyB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZCBp
biBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+VGhlIGJpbGwgcmVqZWN0ZWQgdGhlIFRydW1w
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCB0aGF0IHRoZSBQZW50YWdvbiBiZSBnaXZl
biB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIHN0YXJ0IGEgbmV3IHJvdW5kIG9mIG1pbGl0YXJ5IGJhc2UgY2xv
c2luZ3MgaW4gMjAyMS4gRGVmZW5zZSBTZWNyZXRhcnkgSmltIE1hdHRpcyB0b2xkIHRoZSBBcm1l
ZCBTZXJ2aWNlcyBDb21taXR0ZWUgbGFzdCBtb250aCB0aGF0IGNsb3NpbmcgZXhjZXNzIGluc3Rh
bGxhdGlvbnMgd291bGQgc2F2ZSAkMTAgYmlsbGlvbiBvdmVyIGEgZml2ZS15ZWFyIHBlcmlvZC4g
QnV0IG1pbGl0YXJ5IGluc3RhbGxhdGlvbnMgYXJlIHByaXplZCBwb3NzZXNzaW9ucyBpbiBjb25n
cmVzc2lvbmFsIGRpc3RyaWN0cywgYW5kIGxhd21ha2VycyByZWZ1c2VkIHRvIGdvIGFsb25nIHdp
dGggVHJ1bXAganVzdCBhcyB0aGV5IGRlbmllZCBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3
O3MgYmlkIHRvIGNsb3NlIGZhY2lsaXRpZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.