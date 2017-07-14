All CATEGORIES
☰ Menu

Defense bill calls climate change a national security threat

By Richard Lardner
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 08:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rep. Trent Franks, R-Ariz. takes questions during a TV interview on Capitol Hill in Washington, Friday just before the Republican-led House decisively approved a defense spending bill for 2018, including nearly $30 billion more for core Pentagon operations than President Donald Trump requested. An amendment in the bill authored by Franks was rejected that would have required the Pentagon to identify "Islamic religious doctrines, concepts, or schools of thought" used by the Islamic State and other terrorist groups for recruitment, financing or propaganda purposes. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


MORE IN NEWS

foreclose16cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Foreclosures could give tenants opportunity to become homeowners

Rainahja Wray-Johnson doesn’t let her 3-year-old daughter play in the kitchen.

mural16_03
Clean: Whether you’re talking clothing or sobriety, Downtown Laundromat’s new mural has it covered
County officials coordinate on relief for tenants
Military cyber operations headed for revamp after long delay
wounded16_01
Wounded Warriors softball team visits Canal Park
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next