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Defense bill calls climate change a national security threat

By Richard Lardner
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 08:39 PM
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Rep. Trent Franks, R-Ariz. takes questions during a TV interview on Capitol Hill in Washington, Friday just before the Republican-led House decisively approved a defense spending bill for 2018, including nearly $30 billion more for core Pentagon operations than President Donald Trump requested. An amendment in the bill authored by Franks was rejected that would have required the Pentagon to identify "Islamic religious doctrines, concepts, or schools of thought" used by the Islamic State and other terrorist groups for recruitment, financing or propaganda purposes. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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