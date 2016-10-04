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Defense: Georgia hot car death is dad’s fault, but no crime

By Russ Bynum
Associated Press

Published: October 4, 2016 - 11:46 AM | Updated: October 4, 2016 - 12:29 PM
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Justin Ross Harris listens to jury selection during his trial at the Glynn County Courthouse in Brunswick, Ga., Monday, Oct. 3, 2016. Harris charged with murder after his toddler son died two years ago while left in the back of a hot SUV. (Stephen B. Morton/Atlanta Journal-Constitution via AP, Pool)


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