Defense rests in trial of Penn State’s ex-president Spanier

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFSUklTQlVSRywgUGEuOiBUaGUgY3JpbWluYWwgY2FzZSBhZ2FpbnN0IGZvcm1lciBQZW5u
IFN0YXRlIHByZXNpZGVudCBHcmFoYW0gU3BhbmllciwgYWNjdXNlZCBvZiBhY3RpbmcgaWxsZWdh
bGx5IGluIGhhbmRsaW5nIGEgMjAwMSBjb21wbGFpbnQgYWJvdXQgSmVycnkgU2FuZHVza3kgc2hv
d2VyaW5nIHdpdGggYSBib3ksIHdpbGwgc29vbiBiZSBpbiBqdXJvcnMmIzgyMTc7IGhhbmRzIGFm
dGVyIGhpcyBhdHRvcm5leXMgZGVjbGluZWQgdG8gcHV0IG9uIGFueSBldmlkZW5jZSBUaHVyc2Rh
eSwgZm9sbG93aW5nIHR3byBkYXlzIG9mIHByb3NlY3V0aW9uIHdpdG5lc3Nlcy48L3A+PHA+U3Bh
bmllciBhdHRvcm5leSBTYW0gU2lsdmVyIGFyZ3VlZCB0aGVyZSB3YXMgJiM4MjIwO25vIGV2aWRl
bmNlIGF0IGFsbCwmIzgyMjE7IHNheWluZyB0aGUgY2FzZSBpbnZvbHZlZCBqdWRnbWVudCBjYWxs
cyBieSBoaWdoLXJhbmtpbmcgdW5pdmVyc2l0eSBhZG1pbmlzdHJhdG9ycyBpbiBkZWFsaW5nIHdp
dGggdGhlIGNvbXBsYWludCB0aGF0IGEgbmFrZWQgU2FuZHVza3kgaGFkIGJlZW4gc2VlbiBzaG93
ZXJpbmcgd2l0aCBhIGJveSBpbiBhIHRlYW0gbG9ja2VyIHJvb20uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5
IG1hZGUganVkZ21lbnQgY2FsbHMsJiM4MjIxOyBTaWx2ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgZGlk
IG5vdCBlbmdhZ2UgaW4gY3JpbWVzLiBUaGV5IGRpZCBub3QgZW50ZXIgaW4gYSBjb25zcGlyYWN5
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvciBMYXVyYSBEaXRrYSB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZSBhdHRv
cm5leSBnZW5lcmFsJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNhaWQgU3BhbmllciwgZm9ybWVyIGF0aGxldGlj
IGRpcmVjdG9yIFRpbSBDdXJsZXkgYW5kIGZvcm1lciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBHYXJ5IFNjaHVs
dHogdG9vayBhY3Rpb25zIHRvIHByZXNlcnZlIHRoZSBzY2hvb2wgYW5kIHRoZWlyIG93biByZXB1
dGF0aW9ucywgYXQgdGhlIGV4cGVuc2Ugb2YgY2hpbGRyZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHRv
b2sgYSBnYW1ibGUsJiM4MjIxOyBEaXRrYSB0b2xkIGp1cm9ycy4gJiM4MjIwO1RoZXkgd2VyZW4m
IzgyMTc7dCBwbGF5aW5nIHdpdGggZGljZS4gVGhleSB3ZXJlIHBsYXlpbmcgd2l0aCBraWRzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+U3BhbmllciBmYWNlcyB0d28gY291bnRzIG9mIGVuZGFuZ2VyaW5nIHRoZSB3
ZWxmYXJlIG9mIGNoaWxkcmVuIGFuZCBhIHJlbGF0ZWQgY29uc3BpcmFjeSBjb3VudCwgYWxsIGZl
bG9uaWVzLiBDdXJsZXkgYW5kIFNjaHVsdHogc3RydWNrIHBsZWEgZGVhbHMgbGFzdCB3ZWVrIHRv
IGEgc2luZ2xlIG1pc2RlbWVhbm9yIGNvdW50IG9mIGNoaWxkIGVuZGFuZ2VybWVudCBhbmQgdGVz
dGlmaWVkIGFnYWluc3QgU3BhbmllciBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPjxwPlNwYW5pZXIgd2FzIGZv
cmNlZCBvdXQgYXMgcHJlc2lkZW50IGluIDIwMTEsIGFmdGVyIFNhbmR1c2t5IHdhcyBjaGFyZ2Vk
IHdpdGggY2hpbGQgbW9sZXN0YXRpb24gYW5kIEN1cmxleSBhbmQgU2NodWx0eiB3ZXJlIGZpcnN0
IGNoYXJnZWQgb3ZlciB0aGVpciBoYW5kbGluZyBvZiB0aGUgbWF0dGVyLiBTcGFuaWVyIHdhcyBj
aGFyZ2VkIGEgeWVhciBsYXRlci48L3A+PHA+U2FuZHVza3kgaGFzIGJlZW4gaW4gcHJpc29uIHNp
bmNlIGhpcyAyMDEyIGNvbnZpY3Rpb24gb24gNDUgY291bnRzIG9mIGNoaWxkIHNleHVhbCBhYnVz
ZSwgYW5kIGlzIGR1ZSBpbiBhIGNvdXJ0aG91c2UgbmVhciBjYW1wdXMgb24gRnJpZGF5IGZvciBh
biBhcHBlYWwgaGVhcmluZy48L3A+PHA+VGhlIHNjYW5kYWwgc2VudCBzaG9ja3dhdmVzIHRocm91
Z2ggdGhlIFBlbm4gU3RhdGUgY29tbXVuaXR5LCBsZWQgdG8gdGhlIGZpcmluZyBvZiBIYWxsIG9m
IEZhbWUgY29hY2ggSm9lIFBhdGVybm8gJiM4MjEyOyB3aG8gZGllZCBvZiBjYW5jZXIgaW4gZWFy
bHkgMjAxMiAmIzgyMTI7IGFuZCB1bHRpbWF0ZWx5IGxlZCB0aGUgc2Nob29sIHRvIHBheSBvdXQg
bW9yZSB0aGFuICQ5MCBtaWxsaW9uIHRvIHNldHRsZSBjaXZpbCBjbGFpbXMgb2YgYWJ1c2UgYXQg
U2FuZHVza3kmIzgyMTc7cyBoYW5kcy48L3A+PHA+VGhlIGFkbWluaXN0cmF0b3JzJiM4MjE3OyBj
YXNlIGhhcyBkcmFnZ2VkIG9uIGZvciB5ZWFycyBiZWNhdXNlIG9mIGEgbGVnYWwgZGlzcHV0ZSBh
Ym91dCB0aGVpciByZXByZXNlbnRhdGlvbiBieSB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgdGhlbi1nZW5l
cmFsIGNvdW5zZWwgZHVyaW5nIHRoZWlyIDIwMTEgZ3JhbmQganVyeSBhcHBlYXJhbmNlcywgYW5k
IHRoZW4gZGVsYXllZCBmdXJ0aGVyIGJ5IHRoZSBkZWF0aCBvZiB0aGUgb3JpZ2luYWwgdHJpYWwg
anVkZ2UuPC9wPjxwPlNpbHZlciBjYWxsZWQgU3BhbmllciwgQ3VybGV5IGFuZCBTY2h1bHR6ICYj
ODIyMDtnb29kIG1lbiYjODIyMTsgd2hvIHRvb2sgc2VyaW91c2x5IHRoZSAyMDAxIGNvbXBsYWlu
dCBieSB0aGVuLWdyYWR1YXRlIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaCBNaWtlIE1jUXVlYXJ5LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QgZW5vdWdoIGZvciB5b3UgdG8gZmluZCB0aGF0IEdyYWhhbSBj
b3VsZCBoYXZlIG9yIHNob3VsZCBoYXZlIGRvbmUgc29tZXRoaW5nIGRpZmZlcmVudGx5LCYjODIy
MTsgU2lsdmVyIHRvbGQganVyb3JzLjwvcD48cD5IZSB1cmdlZCB0aGVtIHRvIGZvY3VzIG9uIHRl
c3RpbW9ueSBieSBTY2h1bHR6IGFuZCBDdXJsZXkgdGhhdCB0aGV5IG5ldmVyIHRvbGQgU3Bhbmll
ciB0aGF0IE1jUXVlYXJ5IGhhZCByZXBvcnRlZCBzZWVpbmcgc29tZXRoaW5nIHNleHVhbCBpbiAy
MDAxLCBhbHRob3VnaCBNY1F1ZWFyeSYjODIxNztzIG93biB0ZXN0aW1vbnkgd2FzIHRoYXQgaGUg
ZGlkIHRlbGwgdGhlIHR3byBvZiB0aGVtIGl0IHdhcyBzZXh1YWwgaW4gbmF0dXJlLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7TXIuIFNjaHVsdHogbWFkZSBjbGVhciAmIzgyMTI7IGhlLCBHYXJ5IFNjaHVsdHosIHRv
bGQgR3JhaGFtIFNwYW5pZXIgdGhhdCBpdCB3YXMgaG9yc2VwbGF5LCYjODIyMTsgU2lsdmVyIHNh
aWQuPC9wPjxwPkEga2V5IHBpZWNlIG9mIGV2aWRlbmNlIHdhcyBhbiBlbWFpbCBleGNoYW5nZSBp
biB3aGljaCB0aGUgdGhyZWUgZGViYXRlZCB3aGF0IHRvIGRvLjwvcD48cD5TcGFuaWVyIE9LJiM4
MjE3O2QgaGF2aW5nIEN1cmxleSB0ZWxsIFNhbmR1c2t5IHRvIHN0b3AgYnJpbmdpbmcgY2hpbGRy
ZW4gdG8gYXRobGV0aWMgZmFjaWxpdGllcyBhbmQgaW5mb3JtIFRoZSBTZWNvbmQgTWlsZSwgYSBj
aGFyaXR5IGZvciBhdC1yaXNrIHlvdXRoIGZvdW5kZWQgYnkgU2FuZHVza3kuIEFuIGVhcmxpZXIg
cGxhbiBoYWQgaW52b2x2ZWQgZGVmaW5pdGVseSBpbmZvcm1pbmcgdGhlIHN0YXRlIERlcGFydG1l
bnQgb2YgUHVibGljIFdlbGZhcmUsIGJ1dCBTcGFuaWVyIGFwcHJvdmVkIHB1dHRpbmcgdGhhdCBv
biBob2xkLCBhbmQgdGhlIGFnZW5jeSB3YXMgbmV2ZXIgY29udGFjdGVkLiBUaGF0IGZhaWx1cmUg
dG8gbWFrZSBhIHJlcG9ydCBmb3JtcyB0aGUgaGVhcnQgb2YgdGhlIGNyaW1pbmFsIGFjY3VzYXRp
b25zIGFnYWluc3QgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG9ubHkgZG93bnNpZGUgZm9yIHVzIGlz
IGlmIHRoZSBtZXNzYWdlIGlzbiYjODIxNzt0ICYjODIxNjtoZWFyZCYjODIxNzsgYW5kIGFjdGVk
IHVwb24sIGFuZCB3ZSB0aGVuIGJlY29tZSB2dWxuZXJhYmxlIGZvciBub3QgaGF2aW5nIHJlcG9y
dGVkIGl0LCYjODIyMTsgU3BhbmllciB0b2xkIEN1cmxleSBhbmQgU2NodWx0eiBpbiAyMDAxIGlu
IHRoZSBlbWFpbCBleGNoYW5nZS4gSGUgY2FsbGVkIHRoZSBwbGFuICYjODIyMDtodW1hbmUgYW5k
IGEgcmVhc29uYWJsZSB3YXkgdG8gcHJvY2VlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNpbHZlciBzYWlkIHNl
dmVyYWwgcGVvcGxlIGtuZXcgb2YgTWNRdWVhcnkmIzgyMTc7cyBjb21wbGFpbnQsIGFuIGluIGZh
Y3QgVGhlIFNlY29uZCBNaWxlJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0b3Igd2FzIGluZm9ybWVkLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBhIGNvbnNwaXJhY3ksJiM4MjIxOyBTaWx2ZXIgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhbiBlbWFpbCBleGNoYW5nZSBvZiByZXNwb25zaWJsZSBwZW9w
bGUgdHJ5aW5nIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCYjODIxNztzIGFwcHJvcHJpYXRlIHVuZGVyIHRo
ZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGl0a2EgYmVnYW4gaGVyIGNsb3NpbmcgYXJn
dW1lbnQgd2l0aCByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlICYjODIyMDtvbmx5IGRvd25zaWRlIGZvciB1cyYj
ODIyMTsgcXVvdGUsIGFuZCByZXBlYXRlZCBpdCBzZXZlcmFsIHRpbWVzLCB1cmdpbmcgdGhlIHBh
bmVsIG9mIHNldmVuIHdvbWVuIGFuZCBmaXZlIG1lbiB0byBjb252aWN0IGhpbSBvbiBhbGwgY291
bnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIHRoZXkgY2FyZWQgYWJvdXQgd2FzIHRoZWlyIG93biBzZWxm
LWludGVyZXN0LCYjODIyMTsgRGl0a2Egc2FpZCwgYXJndWluZyB0aGUgdGhyZWUgbWVuICYjODIy
MDtsZXQgKFNhbmR1c2t5KSBydW4gd2lsZCYjODIyMTsgZGVzcGl0ZSBrbm93aW5nIGhlIGhhZCBi
ZWVuIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIGNvbXBsYWludHMgaW4gMTk5OCBhbmQgMjAwMS48L3A+PHA+VGhl
IDE5OTggY29tcGxhaW50LCBmcm9tIGEgd29tYW4gd2hvIHdhcyB1cHNldCB0aGF0IFNhbmR1c2t5
IGhhZCBiZWFyLWh1Z2dlZCBoZXIgc29uIGluIGEgdGVhbSBzaG93ZXIsIHdhcyBpbnZlc3RpZ2F0
ZWQgYnV0IHRoZSBkaXN0cmljdCBhdHRvcm5leSBkZWNsaW5lZCB0byBmaWxlIGNoYXJnZXMuPC9w
PjxwPkRpdGthIHNhaWQgdGhhdCBNY1F1ZWFyeSB0b2xkIEN1cmxleSBhbmQgU2NodWx0eiBoZSBz
YXcgU2FuZHVza3kgYmVoaW5kIGEgcHJlcHViZXNjZW50IGJveSwgaW4gYSBkYXJrIHNob3dlciBh
dCBuaWdodCwgd2l0aCBoaXMgaGlwcyBtb3Zpbmcgc2xpZ2h0bHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtEbyB5
b3UgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIGhvcnNlcGxheT8mIzgyMjE7IHNoZSBhc2tlZCBqdXJvcnMu
PC9wPjxwPlNoZSBkaXNtaXNzZWQgYW55IGlkZWEgdGhhdCB0aHJlZSBvZiB0aGUgdW5pdmVyc2l0
eSYjODIxNztzIHRvcCBsZWFkZXJzIHdvdWxkIGhhdmUgaW1tZWRpYXRlbHkgbGF1bmNoZWQgYSBz
ZXJpZXMgb2YgbWVldGluZ3MgYW5kIGRpc2N1c3Npb25zLCBpbmNsdWRpbmcgYSBoYXN0aWx5IGFy
cmFuZ2VkIG1lZXRpbmcgYmVmb3JlIGEgd29tZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWUsIGlm
IHRoZXkgcmVhbGx5IHRob3VnaHQgaXQgd2FzIGEgbWF0dGVyIG9mIGhvcnNlcGxheS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZXkgcHJvYmFibHkgY291bGQgaGF2ZSBsb29rZWQgaW50byB0aGUgY3Jvd2QgYW5k
IHNlZW4gaG9yc2VwbGF5LCYjODIyMTsgRGl0a2Egc2FpZC48L3A+PHA+U2hlIG5vdGVkIHRoYXQg
U3BhbmllciYjODIxNztzIGFjYWRlbWljIGJhY2tncm91bmQgc2hvdWxkIGhhdmUgcHJlcGFyZWQg
aGltIHRvIGRlYWwgd2l0aCB0aGUgbWF0dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIEdvZCYjODIxNztz
IHNha2UsIGhlJiM4MjE3O3MgYSBmYW1pbHkgYW5kIGNoaWxkIHRoZXJhcGlzdC4gR290IGEgUGhE
IGluIGl0LiBUaGV5IGtuZXcgZXhhY3RseSB3aGF0IHRvIGRvLCYjODIyMTsgRGl0a2Egc2FpZC48
L3A+PHA+SnVyb3JzIHdlcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmVnaW4gZGVsaWJlcmF0aW9ucyBhZnRlciBn
ZXR0aW5nIGluc3RydWN0aW9ucyBmcm9tIHRoZSBqdWRnZSBUaHVyc2RheSBhZnRlcm5vb24uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.