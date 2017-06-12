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Defense: Teen who sent texts urging suicide ’very troubled’

Associated Press

Published: June 12, 2017 - 02:25 PM
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Dr. Peter Breggin uses a whiteboard to illustrate a point of testimony in the Michelle Carter trial at Taunton Juvenile Court in Taunton, Mass., Monday, June 12, 2017. Carter is charged with manslaughter for allegedly using text messages to encourage her boyfriend, Conrad Roy III, to kill himself. (Faith Ninivaggi/The Boston Herald via AP, Pool)


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