Defense: Teen who sent texts urging suicide ’very troubled’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEFVTlRPTiwgTWFzcy46IEEgTWFzc2FjaHVzZXR0cyB3b21hbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggdXNp
bmcgdGV4dCBtZXNzYWdlcyB0byBlbmNvdXJhZ2UgaGVyIGJveWZyaWVuZCB0byBraWxsIGhpbXNl
bGYgd2hlbiB0aGV5IHdlcmUgdGVlbmFnZXJzIHdhcyBhICYjODIyMDt2ZXJ5IHRyb3VibGVkIHlv
dW5nc3RlciYjODIyMTsgd2hvIGV2ZW50dWFsbHkgd2VudCBhbG9uZyB3aXRoIGhpcyBwbGFuIHRv
IHRha2UgaGlzIG93biBsaWZlLCBhIHBzeWNoaWF0cmlzdCB0ZXN0aWZpZWQgZm9yIHRoZSBkZWZl
bnNlIE1vbmRheS48L3A+PHA+TWljaGVsbGUgQ2FydGVyIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBpbnZvbHVu
dGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIgaW4gdGhlIDIwMTQgc3VpY2lkZSBvZiAxOC15ZWFyLW9sZCBDb25y
YWQgUm95IElJSS48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IHRoZSB0aGVuLTE3LXllYXItb2xkIENh
cnRlciBwcmVzc3VyZWQgUm95IHRvIHRha2UgaGlzIG93biBsaWZlIHRocm91Z2ggYSB0b3JyZW50
IG9mIHRleHQgbWVzc2FnZXMuIFRoZXkgc2F5IHNoZSB0b2xkIFJveSB0byAmIzgyMjA7Z2V0IGJh
Y2sgaW4mIzgyMjE7IGhpcyB0cnVjayB3aGVuIGhlIGJlY2FtZSBmcmlnaHRlbmVkIHdoaWxlIHRy
eWluZyB0byBraWxsIGhpbXNlbGYgd2l0aCBjYXJib24gbW9ub3hpZGUuPC9wPjxwPkNhcnRlciYj
ODIxNztzIGxhd3llciBoYXMgYXJndWVkIHRoYXQgUm95IGhhZCBhdHRlbXB0ZWQgc3VpY2lkZSBw
cmV2aW91c2x5IGFuZCBtYWRlIGhpcyBvd24gZGVjaXNpb24gdG8gdGFrZSBoaXMgbGlmZS4gSGUg
aGFzIGFsc28gc2FpZCB0aGF0IHNoZSBpbml0aWFsbHkgdHJpZWQgdG8gdGFsayBoaW0gb3V0IG9m
IGl0LjwvcD48cD5Eci4gUGV0ZXIgQnJlZ2dpbiB0ZXN0aWZpZWQgdGhhdCBDYXJ0ZXIgd2FzIHRh
a2luZyBDZWxleGEsIGFuIGFudGktZGVwcmVzc2FudCB0YXJnZXRpbmcgdGhlIGJyYWluJiM4MjE3
O3MgZnJvbnRhbCBsb2JlLCB3aGljaCBjb250cm9scyBkZWNpc2lvbi1tYWtpbmcgYW5kIGVtcGF0
aHkuPC9wPjxwPkJyZWdnaW4gc2FpZCBSb3kgdGFsa2VkIGFib3V0IGhvdyBoZSB3YW50ZWQgdG8g
a2lsbCBoaW1zZWxmIHdpdGggYSB5b3VuZ2VyIGFuZCBlbW90aW9uYWxseSB0cm91YmxlZCBDYXJ0
ZXIuIEhlIHNhaWQgQ2FydGVyIGV2ZW50dWFsbHkgZW5kb3JzZWQgUm95JiM4MjE3O3Mgd2lzaGVz
LjwvcD48cD5CcmVnZ2luIHNhaWQgaGUgcmV2aWV3ZWQgYWxsIHRoZSB0ZXh0IG1lc3NhZ2VzIGFu
ZCBGYWNlYm9vayBjb252ZXJzYXRpb25zIGJldHdlZW4gQ2FydGVyIGFuZCBSb3kuIEhlIHNhaWQg
dGhhdCBiZWdpbm5pbmcgaW4gMjAxMiwgUm95IHRvbGQgQ2FydGVyIGhlIHdhbnRlZCB0byBraWxs
IGhpbXNlbGYgYW5kIHNhaWQgdGhlcmUgd2FzIG5vdGhpbmcgc2hlIGNvdWxkIGRvIHRvIHN0b3Ag
aGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZ29lcyBvbiBhbmQgb24gZm9yIGhvdXJzIGFuZCBob3Vycywg
YW5kIHBhZ2VzIGFuZCBwYWdlcywmIzgyMjE7IEJyZWdnaW4gc2FpZCBvZiBSb3kmIzgyMTc7cyBj
b21tdW5pY2F0aW9ucyB3aXRoIENhcnRlciBhYm91dCBraWxsaW5nIGhpbXNlbGYgYXQgYSB0aW1l
IHdoZW4gQnJlZ2dpbiBzYXlzIENhcnRlciBpcyAmIzgyMjA7YSBsaXR0bGUgZ2lybCYjODIyMTsg
b3ZlcndoZWxtZWQgYnkgaGVyIGJveWZyaWVuZCYjODIxNztzIHVuY2Vhc2luZyBmb2N1cyBvbiBz
dWljaWRlLjwvcD48cD5DYXJ0ZXIsIG5vdyAyMCwgaGFzIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eS48L3A+
PHA+SnV2ZW5pbGUgQ291cnQgSnVkZ2UgTGF3cmVuY2UgTW9uaXogaXMgcHJlc2lkaW5nIGF0IHRo
ZSB0cmlhbC4gQ2FydGVyIHdhaXZlZCBoZXIgcmlnaHQgdG8gYSBqdXJ5IHRyaWFsLjwvcD48cD5P
biBGcmlkYXksIE1vbml6IHJlamVjdGVkIGEgZGVmZW5zZSByZXF1ZXN0IHRoYXQgaGUgZmluZCBD
YXJ0ZXIgbm90IGd1aWx0eSBhZnRlciBwcm9zZWN1dG9ycyBmaW5pc2hlZCBwcmVzZW50aW5nIHRo
ZWlyIGV2aWRlbmNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.