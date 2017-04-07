Delta cancels flights for third day after storm hits Atlanta

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVRMQU5UQTogRGVsdGEgQWlyIExpbmVzIHNhaWQgRnJpZGF5IGl0IGhhcyBjYW5jZWxlZCBh
Ym91dCAzLDAwMCBmbGlnaHRzIHRoaXMgd2VlayBhcyBpdCBzdHJ1Z2dsZXMgaW4gdGhlIGFmdGVy
bWF0aCBvZiBhIHN0b3JtIHRoYXQgaGl0IGl0cyBiaWcgaHViIGFpcnBvcnQgaW4gQXRsYW50YS48
L3A+PHA+VGhlIHRodW5kZXJzdG9ybSBoaXQgV2VkbmVzZGF5LCBidXQgY2FuY2VsZWQgZmxpZ2h0
cyBhbmQgbG9uZyBsaW5lcyBpbiBBdGxhbnRhIHBlcnNpc3RlZCBpbnRvIEZyaWRheS4gRGVsdGEg
aGFkIGNhbmNlbGVkIG1vcmUgdGhhbiA0MDAgZmxpZ2h0cyBieSBtaWRkYXkgRnJpZGF5LCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gdHJhY2tpbmcgc2VydmljZSBGbGlnaHRBd2FyZS5jb20uPC9wPjxwPlRoZSBhaXJs
aW5lIHNhaWQgaXQgaXMgc3RpbGwgZ2V0dGluZyBwbGFuZXMgYW5kIGNyZXdzIGJhY2sgaW4gcG9z
aXRpb24gZm9yIGZsaWdodHMuIEF0bGFudGEgaXMgRGVsdGEmIzgyMTc7cyBidXNpZXN0IGFpcnBv
cnQsIGFuZCBhYm91dCA2MCBwZXJjZW50IG9mIGl0cyBwbGFuZXMgZ28gdGhyb3VnaCBBdGxhbnRh
IG9uIGFuIGF2ZXJhZ2UgZGF5LjwvcD48cD5XZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBzdG9ybSB3YXMgJiM4
MjIwO3VucHJlY2VkZW50ZWQmIzgyMjE7IGFuZCBoYXJkIHRvIGZvcmVjYXN0LCBzYWlkIHRoZSBh
aXJsaW5lJiM4MjE3O3MgY2hpZWYgb3BlcmF0aW5nIG9mZmljZXIsIEdpbCBXZXN0LiBIZSBhZGRl
ZCwgJiM4MjIwO3dlIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIHJlc3VsdGluZyByZWNvdmVyeSBoYXMgbm90IGJl
ZW4gaWRlYWwgYW5kIHdlIGFwb2xvZ2l6ZSBmb3IgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIFR3aXR0
ZXIsIERlbHRhIHRvbGQgcGVvcGxlIHdobyB3ZXJlIGV4cGVjdGluZyB0byBmbHkgRnJpZGF5IHRv
IGNoZWNrIHRoZWlyIGZsaWdodCYjODIxNztzIHN0YXR1cyBiZWZvcmUgZ29pbmcgdG8gdGhlIGFp
cnBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.