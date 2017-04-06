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Democrats bristle at Trump infrastructure plans

By Joan Lowy
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 11:11 AM
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FILE - In this Sept. 14, 2009 file photo, road construction begins along California interstate 215 north in San Bernadino County. The construction was undertaken with help from the 2009 federal stimulus package. President Donald Trump said April 4, 2017, he was unaware of anything that was built from that stimulus. (AP Photo/Nick Ut, File)


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