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Supreme Court

Democrats claim votes to block Gorsuch; GOP will override them

By Erica Werner  and Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 02:50 PM | Updated: April 4, 2017 - 07:29 AM
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FILE - In this March 21, 2017, file photo, Supreme Court Justice nominee Judge Neil Gorsuch explains mutton busting, an event held at rodeos similar to bull riding or bronc riding, in which children ride or race sheep, as he testifies on Capitol Hill in Washington during his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. The Senate Judiciary Committee is expected to vote on Gorsuch's nomination on April 3. (AP Photo/Susan Walsh, File)

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