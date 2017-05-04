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Democrats decry Texas governor’s reaction to police shooting

By Will Weissert
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 03:31 PM
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Dallas County Sheriff investigators finish up a follow up search for evidence at the intersection near where Jordan Edwards was killed by a police officer in Balch Springs, Texas, Wednesday, May 3, 2017. As the family of the black teenager slain by a white police officer calls for an indictment and more investigation, the Dallas suburb where he died faces some of the same issues with race as Ferguson, Cleveland, and other cities that have experienced high-profile police shootings of African-Americans. (AP Photo/LM Otero)


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