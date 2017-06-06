By Anita Kumar, Kevin G. Hall and Ben Wieder
McClatchy Washington Bureau
Democrats pressed GOP to raise alarm on Russian 2016 infiltration June 07,2017 03:01 AM GMT Anita Kumar, Kevin G. Hall and Ben Wieder McClatchy Newspapers Copyright ��� 2017 Copyright ��� 2010 McClatchy-Tribune Information Services (MCT). MCT grants to the Beacon Journal Publishing Co, Inc. the non-exclusive license to use MCT content in print and Ohio.com. The Beacon Journal Publishing Co, Inc. cannot grant permission to reuse or republish material from MCT. Without limitation, the reader will not make any distribution of the MCT material by reprinting, broadcast, cable television, videotex, teletext or other means either separately or in conjunction with other material from publication without the prior, written consent of MCT.
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