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Democrats pressure Trump to keep national monuments

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 03:06 PM
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FILE - This May 23, 2016, file photo, shows the northernmost boundary of the proposed Bears Ears region, along the Colorado River, in southeastern Utah. Western Democrats are pressuring President Donald Trump not to rescind land protections put in place by President Barack Obama, including Utah's Bears Ears National Monument. Obama infuriated Utah Republicans when he created the monument on 1.3 million acres of land that is sacred to Native Americans. (Francisco Kjolseth /The Salt Lake Tribune via AP, File)


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