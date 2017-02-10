Democrats seek investigation into national security adviser Michael Flynn

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQ29uZ3Jlc3Npb25hbCBEZW1vY3JhdHMgb24gRnJpZGF5IGNhbGxlZCBm
b3IgYW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIHdoZXRoZXIgV2hpdGUgSG91c2UgTmF0aW9uYWwgU2Vj
dXJpdHkgQWR2aXNlciBNaWNoYWVsIEZseW5uIGRpc2N1c3NlZCBVLlMuIHNhbmN0aW9ucyBpbiBw
aG9uZSBjYWxscyB3aXRoIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIGFtYmFzc2Fkb3Igd2hpbGUgUHJlc2lkZW50
IEJhcmFjayBPYmFtYSB3YXMgc3RpbGwgaW4gb2ZmaWNlLCBjb252ZXJzYXRpb25zIHRoYXQgbWF5
IGhhdmUgYnJva2VuIFUuUy4gbGF3IGFpbWVkIGF0IGJhcnJpbmcgcHJpdmF0ZSBjaXRpemVucyBm
cm9tIGNvbmR1Y3RpbmcgZGlwbG9tYWN5LjwvcD48cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZCBQcmVz
aWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGhhZCAmIzgyMjA7ZnVsbCBjb25maWRlbmNlJiM4MjIxOyBpbiBG
bHlubiwgYSBzaG93IG9mIHN1cHBvcnQgY29taW5nIGFzIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzY3Jh
bWJsZWQgdG8gbWFuYWdlIHRoZSBmYWxsb3V0IGZyb20gcmVwb3J0cyB0aGF0IEZseW5uIGFkZHJl
c3NlZCBVLlMuIHNhbmN0aW9ucyBhZ2FpbnN0IFJ1c3NpYSBpbiBhIHBob25lIGNhbGwgbGF0ZSBs
YXN0IHllYXIuIFRoZSByZXBvcnQgY29udHJhZGljdGVkIGJvdGggRmx5bm4mIzgyMTc7cyBwcmV2
aW91cyBkZW5pYWxzLCBhcyB3ZWxsIGFzIHRob3NlIG1hZGUgYnkgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBpbiBhIHRlbGV2aXNlZCBpbnRlcnZpZXcuPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0aWMgU2Vucy4g
RWQgTWFya2V5IG9mIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgYW5kIENocmlzIE11cnBoeSBvZiBDb25uZWN0aWN1
dCBjYWxsZWQgZm9yIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gb2YgRmx5bm4uIE90aGVyIERlbW9jcmF0cyBk
ZW1hbmRlZCB0aGF0IFRydW1wIGZpcmUgdGhlIHJldGlyZWQgVS5TLiBBcm15IGxpZXV0ZW5hbnQg
Z2VuZXJhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGxpZWQgJiM4MjEyOyByZXBlYXRlZGx5IGFuZCBlZ3Jl
Z2lvdXNseSAmIzgyMTI7IGFib3V0IGhpcyBhY3Rpb25zLCYjODIyMTsgUmVwcy4gUnViZW4gR2Fs
bGVnbyBvZiBBcml6b25hIGFuZCBUZWQgTGlldSBvZiBDYWxpZm9ybmlhIHNhaWQuPC9wPjxwPlR3
byBvdGhlciBEZW1vY3JhdHMsIFNlbnMuIFJpY2hhcmQgQmx1bWVudGhhbCBvZiBDb25uZWN0aWN1
dCBhbmQgSmVhbm5lIFNoYWhlZW4gb2YgTmV3IEhhbXBzaGlyZSwgc2VudCBhIGxldHRlciB0byBV
LlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBvZmZpY2lhbHMgcmVxdWVzdGluZyBhIHJldmlldyBvZiBGbHlubiYj
ODIxNztzIHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5jZS4gVGhleSBzYWlkIHRoZSByZXBvcnRzIG9mIGhpcyBj
YWxscyB0byB0aGUgUnVzc2lhbiBhbWJhc3NhZG9yIGNvbnRyaWJ1dGUgdG8gJiM4MjIwO3F1ZXN0
aW9ucyBjb25jZXJuaW5nIGhpcyBzdWl0YWJpbGl0eSBmb3IgY29udGludWVkIGFjY2VzcyB0byBj
bGFzc2lmaWVkIGluZm9ybWF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biBvZmZpY2lhbCBzYWlkIEZyaWRheSB0aGF0IEZseW5uICYjODIyMDtjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBj
ZXJ0YWluJiM4MjIxOyBzYW5jdGlvbnMgZGlkIG5vdCBjb21lIHVwIG9uIHRoZSBjYWxsLiBUaGUg
b2ZmaWNpYWwgc2FpZCBGbHlubiBoYXMgJiM4MjIwO25vIHJlY29sbGVjdGlvbiYjODIyMTsgb2Yg
ZGlzY3Vzc2luZyB0aGUgc2FuY3Rpb25zLCBidXQgbGVmdCBvcGVuIHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSB0
aGF0IHRoZSBpc3N1ZSBkaWQgY29tZSB1cCB3aGVuIGhlIHNwb2tlIHdpdGggQW1iYXNzYWRvciBT
ZXJnZXkgS2lzbHlhayBkdXJpbmcgdGhlIHRyYW5zaXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBLcmVtbGluIGRl
bmllZCBGcmlkYXkgdGhhdCBGbHlubiBhbmQgS2lzbHlhayBkaXNjdXNzZWQgdGhlIHNhbmN0aW9u
cyBiZWZvcmUgVHJ1bXAgdG9vayBvZmZpY2UuPC9wPjxwPlRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QsIGNp
dGluZyBzZXZlcmFsIGN1cnJlbnQgYW5kIGZvcm1lciBVLlMuIG9mZmljaWFscywgcmVwb3J0ZWQg
bGF0ZSBUaHVyc2RheSB0aGF0IEZseW5uIG1hZGUgZXhwbGljaXQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBlbGVj
dGlvbi1yZWxhdGVkIHNhbmN0aW9ucyBpbXBvc2VkIGJ5IHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biBpbiBoaXMgY29udmVyc2F0aW9ucyB3aXRoIEtpc2x5YWsuPC9wPjxwPlRoZSByZXBvcnQgaW1t
ZWRpYXRlbHkgcHV0IHByZXNzdXJlIG9uIHRoZSB2aWNlIHByZXNpZGVudCwgd2hvIGhhZCBkZWZl
bmRlZCBGbHlubiBvbiB0ZWxldmlzaW9uIGFmdGVyIG5ld3Mgb2YgdGhlIHBob25lIGNhbGwgZmly
c3QgYnJva2UgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIuIEEgc2Vjb25kIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmlj
aWFsIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgUGVuY2Ugd2FzIHJlbHlpbmcgb24gaW5mb3JtYXRpb24gZnJv
bSBGbHlubi4gQSBQZW5jZSBvZmZpY2lhbCBzYWlkIHRoZSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBhbmQgRmx5
bm4gaGFkIGEgY29udmVyc2F0aW9uIGluIHBlcnNvbiBvbiBGcmlkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+
VGhlIG9mZmljaWFscyB3ZXJlIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIG1hdHRlciBw
dWJsaWNseSBhbmQgaW5zaXN0ZWQgb24gYW5vbnltaXR5LjwvcD48cD5Ucmlja3kgc2l0dWF0aW9u
czwvcD48cD5RdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmcmllbmRseSBwb3N0dXJlIHRv
d2FyZCBSdXNzaWEgZGVlcGVuZWQgYWZ0ZXIgaGUgZGlzbWlzc2VkIHRoZSBVLlMuIGludGVsbGln
ZW5jZSBhZ2VuY2llcyYjODIxNzsgYXNzZXJ0aW9ucyBhYm91dCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyByb2xl
IGluIHRoZSBoYWNraW5nLiBJbiBicmllZmluZyBUcnVtcCBvbiB0aGVpciBmaW5kaW5ncywgaW50
ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljaWFscyBwcmVzZW50ZWQgaGltIHdpdGggdW5zdWJzdGFudGlhdGVkIGNs
YWltcyB0aGF0IFJ1c3NpYSBoYWQgYW1hc3NlZCBjb21wcm9taXNpbmcgcGVyc29uYWwgYW5kIGZp
bmFuY2lhbCBhbGxlZ2F0aW9ucyBhZ2FpbnN0IGhpbS48L3A+PHA+TWVtYmVycyBvZiB0aGUgVHJ1
bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGF2ZSBtYWludGFpbmVkIHRoYXQgRmx5bm4gaGFkIHNwb2tlbiB0
byB0aGUgYW1iYXNzYWRvciBkdXJpbmcgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gcGVyaW9kIHRvIHdpc2ggaGlt
IGEgTWVycnkgQ2hyaXN0bWFzIGFuZCBvZmZlciBjb25kb2xlbmNlcyBhZnRlciBhIGRlYWRseSBS
dXNzaWFuIHBsYW5lIGNyYXNoLjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIGNhbGxzIHRvb2sgcGxhY2Ugb24g
RGVjLiAyOSwgdGhlIGRheSB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGl0IE1vc2NvdyB3aXRo
IHNhbmN0aW9ucyBpbiByZXNwb25zZSB0byBhIFUuUy4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFzc2Vzc21lbnQg
dGhhdCB0aGUgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5tZW50IGhhZCBpbnRlcmZlcmVkIGluIHRoZSBVLlMuIHBy
ZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlvbiB3aXRoIHRoZSBnb2FsIG9mIGhlbHBpbmcgVHJ1bXAuPC9wPjxw
PlRoZSBQb3N0IHJlcG9ydCByYWlzZXMgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IGFzc2VydGlvbnMgbWFkZSBi
eSBQZW5jZSBzdGF1bmNobHkgZGVueWluZyB0aGF0IEZseW5uJiM4MjE3O3MgY29udGFjdCB3aXRo
IHRoZSBSdXNzaWFuIGFtYmFzc2Fkb3IgaGFkIGFueXRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggc2FuY3Rpb25z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIHN0cmljdGx5IGNvaW5jaWRlbnRhbCB0aGF0IHRoZXkgaGFk
IGEgY29udmVyc2F0aW9uJiM4MjIxOyBhcyBzYW5jdGlvbnMgd2VyZSBhbm5vdW5jZWQsIFBlbmNl
IHNhaWQgb24gQ0JTJiM4MjE3O3MgPGVtPkZhY2UgdGhlIE5hdGlvbjwvZW0+IGxhc3QgbW9udGgu
IDwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vdCB1bnVzdWFsIGZvciBpbmNvbWluZyBhZG1pbmlzdHJhdGlv
bnMgdG8gaGF2ZSBkaXNjdXNzaW9ucyB3aXRoIGZvcmVpZ24gZ292ZXJubWVudHMuIEJ1dCByZXBl
YXRlZCBjb250YWN0cyBhcyBPYmFtYSB3YXMgaW1wb3Npbmcgc2FuY3Rpb25zIHJhaXNlIHF1ZXN0
aW9ucyBhYm91dCB3aGV0aGVyIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdGVhbSBkaXNjdXNzZWQgJiM4MjEyOyBv
ciBldmVuIGhlbHBlZCBzaGFwZSAmIzgyMTI7IFJ1c3NpYSYjODIxNztzIHJlc3BvbnNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.