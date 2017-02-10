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U.S. government

Democrats seek investigation into national security adviser Michael Flynn

By Ken Thomas and Julie Pace
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 09:36 PM
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FILE - In this Dec. 12, 2016 file photo, National Security Adviser-designate Michael T. Flynn waits for an elevator in the lobby at Trump Tower in New York. The Obama administration is aware of frequent contacts between President-elect Donald Trumps top national security adviser Michael Flynn and Russias ambassador to the United States, including on the day President Barack Obama hit Moscow with sanctions in retaliation for election-related hacking, a senior U.S. official said Friday, Jan. 13, 2017. (AP Photo/Kathy Willens, File)


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