Democrats upset as agencies return copies of torture report

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRGVtb2NyYXRpYyBsYXdtYWtlcnMgYW5kIHJpZ2h0cyBncm91cHMgY3Jp
dGljaXplZCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBoZWFkIG9mIHRoZSBTZW5hdGUgSW50ZWxsaWdlbmNlIENv
bW1pdHRlZSBvbiBGcmlkYXkgZm9yIHNlZWtpbmcgdGhlIHJldHVybiBvZiBjb3BpZXMgb2YgYSBy
ZXBvcnQgb24gQ0lBIHRyZWF0bWVudCBvZiBkZXRhaW5lZXMgYWZ0ZXIgOS8xMSwgc2F5aW5nIGhl
IGlzIHRyeWluZyB0byAmIzgyMjA7ZXJhc2UgaGlzdG9yeSYjODIyMTsgYnkgbWFraW5nIGl0IGhh
cmRlciBmb3IgdGhlIHB1YmxpYyB0byBldmVyIHNlZSB0aGUgY2xhc3NpZmllZCBkb2N1bWVudC48
L3A+PHA+U2VuLiBSaWNoYXJkIEJ1cnIsIFItTi5DLiwgc2FpZCBmZWRlcmFsIGNvdXJ0cyBoYXZl
IHJ1bGVkIHRoZSByZXBvcnQgaXMgYSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGRvY3VtZW50IGFuZCBhc2tlZCBm
b3IgY29waWVzIGhlbGQgYnkgaW50ZWxsaWdlbmNlIGJvZGllcyBhbmQgb3RoZXIgZXhlY3V0aXZl
IGJyYW5jaCBhZ2VuY2llcyB0byBiZSByZXR1cm5lZC4gSWYgdGhlIHJlcG9ydCByZW1haW5lZCBp
biB0aGUgaGFuZHMgb2YgZXhlY3V0aXZlIGJyYW5jaCBvZmZpY2lhbHMsIGl0IHdvdWxkIGJlIHN1
YmplY3QgdG8gdGhlIEZyZWVkb20gb2YgSW5mb3JtYXRpb24gQWN0LiBDb25ncmVzc2lvbmFsIG1h
dGVyaWFscyBhcmUgbm90LjwvcD48cD5UaGUgQ0lBIGFuZCB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgaW5z
cGVjdG9yIGdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIG5hdGlvbmFsIGlu
dGVsbGlnZW5jZSBkaXJlY3RvciYjODIxNztzIG9mZmljZSwgaGF2ZSByZXR1cm5lZCB0aGVpciBj
b3BpZXMuIFRoZSBGQkkgYW5kIHRoZSBTdGF0ZSwgSnVzdGljZSBhbmQgRGVmZW5zZSBkZXBhcnRt
ZW50cyBhbHNvIGhhdmUgY29waWVzIG9mIHRoZSA2LDc3MC1wYWdlIGNsYXNzaWZpZWQgcmVwb3J0
LjwvcD48cD5TZW4uIERpYW5uZSBGZWluc3RlaW4gb2YgQ2FsaWZvcm5pYSwgYSBmb3JtZXIgRGVt
b2NyYXRpYyBjaGFpcm1hbiBvZiB0aGUgY29tbWl0dGVlLCBjYWxsZWQgQnVyciYjODIxNztzIG1v
dmUgJiM4MjIwO2FsYXJtaW5nIGFuZCBjb25jZXJuaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
aXMgY3JlYXRlcyBhIGRhbmdlcm91cyBwcmVjZWRlbnQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCwgd2Fybmlu
ZyB0aGF0ICYjODIyMDtjb3VudGxlc3MgaGlzdG9yaWNhbCByZXBvcnRzIGFuZCByZWNvcmRzJiM4
MjIxOyBjb3VsZCBiZSBudWxsaWZpZWQgdW5kZXIgdGhlIHNhbWUgcHJvY2VkdXJlLiAmIzgyMjA7
Tm8gc2VuYXRvciAmIzgyMTI7IGNoYWlybWFuIG9yIG5vdCAmIzgyMTI7IGhhcyB0aGUgYXV0aG9y
aXR5IHRvIGVyYXNlIGhpc3RvcnkuIEkgYmVsaWV2ZSB0aGF0IGlzIHRoZSBpbnRlbnQgb2YgdGhl
IGNoYWlybWFuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNvLWNhbGxlZCB0b3J0dXJlIHJlcG9ydCBoYXMg
YSBsb25nIGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPlRoZSBTZW5hdGUgSW50ZWxsaWdlbmNlIENvbW1pdHRlZSBz
cGVudCB5ZWFycyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBDSUEmIzgyMTc7cyBkZXRlbnRpb24gYW5kIGhh
cnNoIGludGVycm9nYXRpb24gdGVjaG5pcXVlcyBvbiBzdXNwZWN0ZWQgdGVycm9yaXN0cyBjYXB0
dXJlZCBieSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhZnRlciB0aGUgU2VwdC4gMTEsIDIwMDEsIGF0dGFj
ay4gVGhlIHRlY2huaXF1ZXMgYXV0aG9yaXplZCBieSB0aGUgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2ggYWRtaW5p
c3RyYXRpb24gaW5jbHVkZWQgd2F0ZXJib2FyZGluZy4gSW50ZXJyb2dhdGlvbnMgd2VyZSBjb25k
dWN0ZWQgaW4gY2xhbmRlc3RpbmUgcHJpc29ucyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkIHRoYXQgd2VyZSBu
b3QgaW4gdGhlIGp1cmlzZGljdGlvbiBvZiBVLlMuIGNvdXJ0cyBvciB0aGUgbWlsaXRhcnkganVz
dGljZSBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPkluIERlY2VtYmVyIDIwMTQsIHRoZSBjb21taXR0ZWUgcHVibGlz
aGVkIGEgZGVjbGFzc2lmaWVkIHN1bW1hcnkgb2YgdGhlIHJlcG9ydC4gVGhlIGZ1bGwgcmVwb3J0
IHJlbWFpbmVkIGNsYXNzaWZpZWQsIGJ1dCBpdCB3YXMgc2VudCB0byBzZXZlcmFsIGdvdmVybm1l
bnQgYWdlbmNpZXMuPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBhbmQgUmVwdWJsaWNhbnMgZm91Z2h0IGJpdHRl
cmx5IG92ZXIgdGhlIGNvbnRlbnRzLjwvcD48cD5JbiAyMDE1LCBCdXJyIGFza2VkIGdvdmVybm1l
bnQgYWdlbmNpZXMgdW5kZXIgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIHNlbmQgcmVwb3J0
IGNvcGllcyBiYWNrLiBUaGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dC48L3A+PHA+VGhlIEFtZXJpY2FuIENpdmls
IExpYmVydGllcyBVbmlvbiBzdWVkIHRoZSBDSUEgZm9yIHRoZSBlbnRpcmUgY2xhc3NpZmllZCBy
ZXBvcnQsIGJ1dCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWZ0ZXIgbW9yZSB0
aGFuIHR3byB5ZWFycyBvZiBsaXRpZ2F0aW9uLCB0aGUgZmVkZXJhbCBjb3VydHMgaGF2ZSBydWxl
ZCB0aGF0IHRoZSBTZW5hdGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIGNvbW1pdHRlZSYjODIxNztzIDIwMTQgZnVs
bCByZXBvcnQgb24gdGhlIENJQSYjODIxNztzIGRldGVudGlvbiBhbmQgaW50ZXJyb2dhdGlvbiBw
cm9ncmFtIGlzIGEgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBkb2N1bWVudCwmIzgyMjE7IEJ1cnIgc2FpZCBpbiBh
IHN0YXRlbWVudC4gICYjODIyMDtJIGhhdmUgZGlyZWN0ZWQgbXkgc3RhZmYgdG8gcmV0cmlldmUg
Y29waWVzIG9mIHRoZSBjb25ncmVzc2lvbmFsIHN0dWR5IHRoYXQgcmVtYWluIHdpdGggdGhlIGV4
ZWN1dGl2ZSBicmFuY2ggYWdlbmNpZXMgYW5kLCBhcyB0aGUgY29tbWl0dGVlIGRvZXMgd2l0aCBh
bGwgY2xhc3NpZmllZCBhbmQgY29tcGFydG1lbnRlZCBpbmZvcm1hdGlvbiwgd2lsbCBlbmFjdCB0
aGUgbmVjZXNzYXJ5IG1lYXN1cmVzIHRvIHByb3RlY3QgdGhlIHNlbnNpdGl2ZSBzb3VyY2VzIGFu
ZCBtZXRob2RzIGNvbnRhaW5lZCB3aXRoaW4gdGhlIHJlcG9ydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJl
IGFyZSBjZXJ0YWluIGNvcGllcyBvZiB0aGUgcmVwb3J0LCBob3dldmVyLCB0aGF0IG1pZ2h0IG5v
dCBiZSByZXR1cm5lZC48L3A+PHA+RHVyaW5nIGhpcyBTZW5hdGUgY29uZmlybWF0aW9uIGhlYXJp
bmcsIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgSmVmZiBTZXNzaW9ucyB0b2xkIEZlaW5zdGVpbiBpbiBhIHdy
aXR0ZW4gcmVzcG9uc2UgdG8gcXVlc3Rpb25zIHRoYXQgaGUgd291bGQgbm90IHJldHVybiB0aGUg
SnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgY29weSBvZiB0aGUgcmVwb3J0IHRvIHRoZSBTZW5h
dGUuPC9wPjxwPkthdGhlcmluZSBIYXdraW5zIG9mIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gUHJvamVjdCwg
YW4gYWR2b2NhY3kgZ3JvdXAsIHNhaWQgdGhlIERlZmVuc2UgRGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGNv
cHkgYWxzbyBpcyBpbXBvcnRhbnQgYmVjYXVzZSBpdCBwcm92aWRlcyBldmlkZW5jZSB0aGF0IGNv
dWxkIGJlIHVzZWQgaW4gdHJpYWxzIG9mIEd1YW50YW5hbW8gQmF5IGRldGFpbmVlcy4gQSBtaWxp
dGFyeSBjb21taXNzaW9uIHRoaXMgd2VlayBvcmRlcmVkIHRoZSBjb3B5IHByZXNlcnZlZCBmb3Ig
cG9zc2libGUgdXNlIGluIHRoZSB0cmlhbCBvZiBNYWppZCBLaGFuLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IENlbnRlciBmb3IgQ29uc3RpdHV0aW9uYWwgUmlnaHRzLCB3aGljaCByZXByZXNlbnRzIHRoZSBk
ZXRhaW5lZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.