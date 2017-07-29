Departing inmates getting overdose-reversing drug

PHA+Q0hJQ0FHTzogQ2hpY2FnbyBub3cgZ2l2ZXMgYXQtcmlzayBpbm1hdGVzIHRoZSBvdmVyZG9z
ZS1yZXZlcnNpbmcgZHJ1ZyBuYWxveG9uZSB1cG9uIHRoZWlyIHJlbGVhc2UgZnJvbSBqYWlsIGFu
ZCBMb3MgQW5nZWxlcyBpcyBwb2lzZWQgdG8gZm9sbG93IHN1aXQsIHB1dHRpbmcgdGhlIGFudGlk
b3RlIGluIGFzIG1hbnkgaGFuZHMgYXMgcG9zc2libGUgYXMgcGFydCBvZiBhIG11bHRpZmFjZXRl
ZCBhcHByb2FjaCB0byBjb21iYXR0aW5nIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBvcGlvaWQgZXBpZGVt
aWMuPC9wPjxwPlRoZSBDb29rIENvdW50eSBKYWlsIGluIENoaWNhZ28sIHdoaWNoIGlzIHRoZSBs
YXJnZXN0IHNpbmdsZS1zaXRlIGphaWwgaW4gdGhlIGNvdW50cnksIGhhcyB0cmFpbmVkIGFib3V0
IDkwMCBpbm1hdGVzIGhvdyB0byB1c2UgbmFsb3hvbmUgbmFzYWwgc3ByYXkgZGV2aWNlcyBzaW5j
ZSBsYXN0IHN1bW1lciBhbmQgaGFzIGRpc3RyaWJ1dGVkIDQwMCBvZiB0aGVtIHRvIGF0LXJpc2sg
bWVuIGFuZCB3b21lbiBhcyB0aGV5IGdvdCBvdXQuIFRoZSBkZXZpY2VzIGNhbiB1bmRvIHRoZSBl
ZmZlY3RzIG9mIGFuIG9waWF0ZSBvdmVyZG9zZSBhbG1vc3QgaW1tZWRpYXRlbHkgYW5kIGFyZSBp
ZGVudGljYWwgdG8gdGhvc2UgdXNlZCBieSBvZmZpY2VycyBpbiBtYW55IG9mIHRoZSBjb3VudHJ5
JiM4MjE3O3MgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IGFnZW5jaWVzLjwvcD48cD5TaGVyaWZmIFRvbSBEYXJ0
LCB3aG9zZSBvZmZpY2UgcnVucyB0aGUgamFpbCwgc2FpZCBhZGRpY3RzIGFyZSBtb3N0IGF0LXJp
c2sgb2YgZmF0YWxseSBvdmVyZG9zaW5nIGluIHRoZSB0d28gd2Vla3MgYWZ0ZXIgZ2V0dGluZyBv
dXQgYmVjYXVzZSBvZiB0aGVpciB0aW1lIGF3YXkgZnJvbSBkcnVncyB3aGlsZSBsb2NrZWQgdXAu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8ga2VlcCB0aGVtIGFsaXZlIFthbmRdIGlm
IHdlIGNhbiBnZXQgdGhlbSB0aHJvdWdoIHRoYXQgdHdvLXdlZWsgd2luZG93LCB0aGV5IG1pZ2h0
IGdldCB0cmVhdG1lbnQsIGdldCBvZmYgZHJ1Z3MsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Eci4g
Q29ubmllIE1lbm5lbGxhLCB0aGUgY2hhaXIgb2YgQ29ycmVjdGlvbmFsIEhlYWx0aCBmb3IgdGhl
IGNvdW50eSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBhbmQgaG9zcGl0YWxzIHN5c3RlbSwgd2hpY2ggYWRtaW5p
c3RlcnMgdGhlIHByb2dyYW0sIHNhaWQgb25seSBpbm1hdGVzIGFyZSBiZWluZyB0cmFpbmVkIHRv
IHVzZSBuYWxveG9uZSwgYnV0IHRoYXQgc2hlIGV2ZW50dWFsbHkgaG9wZXMgdGhlaXIgcmVsYXRp
dmVzIGFuZCBmcmllbmRzIGNhbiBhbHNvIGJlIHRyYWluZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUg
dHJ5aW5nIHRvIHNhdHVyYXRlIHRoaXMgY29tbXVuaXR5IHdpdGggdGhpcyBkcnVnIGFuZCB3ZSBh
cmUgZWR1Y2F0aW5nIHRoZW0gdG8gdGVsbCB0aGVpciBidWRkeSwgbW90aGVyLCBmYXRoZXIgaG93
IHRvIHVzZSBpdCwgd2hlcmUgdGhleSBrZWVwIGl0IGFuZCwgJiM4MjE2O0lmIHlvdSBjb21lIGhv
bWUgYW5kIHNlZSBtZSBub3QgcmVzcG9uZGluZywgdG8gZ28gZ2V0IGl0IGFuZCB1c2UgaXQsJiM4
MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Qcm9wb25lbnRzIHNheSBzdWNoIGph
aWwgcHJvZ3JhbXMgY2FuIGJlIHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGJldHdlZW4gYSBmb3JtZXIgaW5tYXRl
IGxpdmluZyBhbmQgZHlpbmcsIGFzIHRoZSBuYWxveG9uZSBvZnRlbiBjYW4gYmUgYWRtaW5pc3Rl
cmVkIGJ5IGFuIG92ZXJkb3NpbmcgYWRkaWN0LCBhIGZyaWVuZCBvciBmYW1pbHkgbWVtYmVyIGJl
Zm9yZSBlbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9uZGVycyBjYW4gcmVhY2ggdGhlbS48L3A+PHA+QW5kIERyLiBB
cmFzdG91IEFtaW56YWRlaCwgdGhlIGNvcnJlY3Rpb25hbCBoZWFsdGgtbWVkaWNhbCBkaXJlY3Rv
ciBmb3IgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIENvdW50eSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCBTZXJ2aWNl
cywgc2FpZCB0aGUga2l0cyBhcmUgcGFydGljdWxhcmx5IGltcG9ydGFudCBmb3IganVzdC1yZWxl
YXNlZCBpbm1hdGVzIGJlY2F1c2UgdGhlIHNhbWUgYW1vdW50IG9mIGRydWdzIHRoZXkgb25jZSB1
c2VkIHRvIGdldCBoaWdoIGJlZm9yZSB0aGV5IHdlcmUgbG9ja2VkIHVwIGNvdWxkIG5vdyBraWxs
IHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVpciB0aHJlc2hvbGQgaGFzIGRyb3BwZWQsIGJ1dCB0aGV5
IG1heSB1c2UgdGhlIGFtb3VudCBvZiBkcnVncyB0aGV5IHVzZWQgdG8gdXNlLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBBbWluemFkZWgsIHdobyBpcyBoZWxwaW5nIExvcyBBbmdlbGVzIGphaWxzIHByZXBhcmUgdG8g
YmVnaW4gaXRzIG5hbG94b25lIHByb2dyYW0gZWFybHkgbmV4dCB5ZWFyLjwvcD48cD5JbiBOZXcg
WW9yayBDaXR5LCBtb3JlIHRoYW4gNCwwMDAga2l0cyBoYXZlIGJlZW4gZGlzdHJpYnV0ZWQgdG8g
ZnJpZW5kcyBhbmQgcmVsYXRpdmVzIG9mIGlubWF0ZXMgYXQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBqYWls
IGF0IFJpa2VycyBJc2xhbmQgc2luY2UgdGhlIHByb2dyYW0gdGhlcmUgd2FzIGxhdW5jaGVkIGlu
IDIwMTQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.