Diplomatic debut: Trump makes uneven entry onto world stage

PHA+V0FTSElOR1RPTjogT25lIHdlZWsgaW50byBvZmZpY2UsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1
bXAgd2FzIHRyeWluZyB0byBjbGVhbiB1cCBoaXMgZmlyc3QgaW50ZXJuYXRpb25hbCBpbmNpZGVu
dC48L3A+PHA+VGhlIHByZXNpZGVudCBzaGlmdGVkIGEgamFtLXBhY2tlZCBzY2hlZHVsZSBGcmlk
YXkgdG8gbWFrZSByb29tIGZvciBhbiBob3VybG9uZyBwaG9uZSBjYWxsIHdpdGggTWV4aWNhbiBQ
cmVzaWRlbnQgRW5yaXF1ZSBQZW5hIE5pZXRvLCB3aG8gaGFkIGFicnVwdGx5IHNudWJiZWQgdGhl
IG5ldyBwcmVzaWRlbnQgYnkgY2FuY2VsaW5nIGEgdmlzaXQuIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdGVhbSBo
YWQgYXBwZWFyZWQgdG8gcmVzcG9uZCBieSB0aHJlYXRlbmluZyBhIGhlZnR5IGJvcmRlciB0YXgg
b24gTWV4aWNhbiBpbXBvcnRzLjwvcD48cD5CeSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24s
IFRydW1wIGhhZCB0YXNrZWQgaGlzIHNvbi1pbi1sYXcgYW5kIHNlbmlvciBhZHZpc2VyLCBKYXJl
ZCBLdXNobmVyICYjODIxMjsgYSByZWFsIGVzdGF0ZSBleGVjdXRpdmUgd2l0aCBubyBuYXRpb25h
bCBzZWN1cml0eSBleHBlcmllbmNlICYjODIxMjsgd2l0aCBtYW5hZ2luZyB0aGUgb25nb2luZyBk
aXNwdXRlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gb2ZmaWNpYWwgd2l0aCBrbm93
bGVkZ2Ugb2YgdGhlIGNhbGwuPC9wPjxwPlRoZSBlcGlzb2RlLCBhbiB1bmV2ZW4gZGlwbG9tYXRp
YyBkZWJ1dCwgcmV2ZWFsZWQgdGhlIGVhcmxpZXN0IHNpZ25zIG9mIGhvdyB0aGUgbmV3IHByZXNp
ZGVudCBwbGFucyB0byBtYW5hZ2Ugd29ybGQgYWZmYWlycy4gSW4gYSBtYXR0ZXIgb2YgZGF5cywg
aGUgYm90aCBhbGFybWVkIGFuZCByZWFzc3VyZWQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBwYXJ0bmVycy4gSGUg
cGlja2VkIGZpZ2h0cywgdGhlbiBxdWlja2x5IGJhY2tlZCBhd2F5IGZyb20gdGhlbS4gSGUgdGFs
a2VkIHRvdWdoLCBhbmQgdG9uZWQgaXQgZG93bi4gQW5kIGF0IGVhY2ggc3RlcCwgVHJ1bXAgcmVs
aWVkIG9uIHRoZSBzbWFsbCBjbHV0Y2ggb2YgYWR2aXNlcnMgdGhhdCBndWlkZWQgaGlzIG5vcm0t
YnJlYWtpbmcgY2FtcGFpZ24sIGEgZ3JvdXAgd2l0aCBzY2FudCBmb3JlaWduIHBvbGljeSBleHBl
cmllbmNlIGJ1dCB0aGUgdHJ1c3Qgb2YgdGhlIHByZXNpZGVudC48L3A+PHA+TXVjaCBvZiB0aGUg
Zm9yZWlnbiBwb2xpY3kgZGVjaXNpb24tbWFraW5nIGhhcyByZXN0ZWQgd2l0aCBLdXNobmVyIGFu
ZCBTdGV2ZSBCYW5ub24sIHRoZSBjb25zZXJ2YXRpdmUgbWVkaWEgZXhlY3V0aXZlIHR1cm5lZCBX
aGl0ZSBIb3VzZSBhZHZpc2VyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gb2ZmaWNpYWxz
IGFuZCBkaXBsb21hdHMuIFJleCBUaWxsZXJzb24sIGhpcyBub21pbmVlIGZvciBzZWNyZXRhcnkg
b2Ygc3RhdGUsIGlzIHN0aWxsIGF3YWl0aW5nIGNvbmZpcm1hdGlvbi4gT2ZmaWNpYWxzIGF0IHRo
ZSBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsLCBhbiBhZ2VuY3kgVHJ1bXAgaGFzIGRlc2NyaWJl
ZCBhcyBibG9hdGVkLCBhcmUgc3RpbGwgc2Vla2luZyBtYXJjaGluZyBvcmRlcnMgZnJvbSB0aGUg
bmV3IGFkbWluaXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5Tb21lIG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZWFybHkgZGlw
bG9tYXRpYyBtb3ZlcyBoYXZlIGZvbGxvd2VkIHN0YW5kYXJkIHByb3RvY29scy4gSGUgc2NoZWR1
bGVkIGVhcmx5IHBob25lIGNhbGxzIHdpdGggZnJpZW5kbHkgYWxsaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgQ2Fu
YWRpYW4gUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgSnVzdGluIFRydWRlYXUgYW5kIElzcmFlbGkgUHJpbWUgTWlu
aXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1LCB3aG8gYm90aCBwbGFuIHRvIG1lZXQgVHJ1bXAgYXQg
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIG5leHQgbW9udGguIEFkZGl0aW9uYWwgY2FsbHMgd2VyZSBwbGFubmVk
IFNhdHVyZGF5IHdpdGggR2VybWFuIENoYW5jZWxsb3IgQW5nZWxhIE1lcmtlbCBhbmQgRnJlbmNo
IFByZXNpZGVudCBGcmFuY29pcyBIb2xsYW5kZSwga2V5IEV1cm9wZWFuIHBhcnRuZXJzLjwvcD48
cD5CdXQgVHJ1bXAgYWxzbyBtb3ZlZCBzd2lmdGx5IHRvIGFubm91bmNlIGEgbmV3IGVyYS4gSGUg
ZGVjbGFyZWQgYW4gZW5kIHRvIGVmZm9ydHMgdG8gcHVyc3VlIG11bHRpJiMxNzM7bmF0aW9uIHRy
YWRlIGRlYWxzIGFuZCB1c2VkIGhpcyBmaXJzdCBleGVjdXRpdmUgYWN0aW9uIHRvIHdpdGhkcmF3
IHRoZSBVLlMuIGZyb20gYSBzd2VlcGluZyBQYWNpZmljIFJpbSBwYWN0LiA8L3A+PHA+SGUgYWxz
byBlZmZlY3RpdmVseSBjbG9zZWQgb2ZmIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHRvIHJlZnVnZWVzLCBh
dCBsZWFzdCB0ZW1wb3JhcmlseSwgYW5kIHJpc2tlZCBhbmdlcmluZyB0aGUgQXJhYiB3b3JsZCBi
eSBoYWx0aW5nIHZpc2FzIGZvciBwZW9wbGUgZnJvbSBzZXZlbiBtYWpvcml0eSBNdXNsaW0gbmF0
aW9ucyBmb3IgYXQgbGVhc3QgdGhyZWUgbW9udGhzLjwvcD48cD5PbiBoaXMgZmlyc3QgZnVsbCBk
YXkgYXMgcHJlc2lkZW50LCBoZSB0b2xkIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIGludGVsbGlnZW5jZSBjb21t
dW5pdHkgZ2F0aGVyZWQgYXQgQ0lBIGhlYWRxdWFydGVycyB0aGF0IHRoZSBVLlMuIHNob3VsZCBo
YXZlIHRha2VuIElyYXEmIzgyMTc7cyBvaWwgZm9yICYjODIyMDtlY29ub21pYyByZWFzb25zLCYj
ODIyMTsgZ2l2ZW4gQW1lcmljYSYjODIxNztzIGVmZm9ydHMgaW4gdGhlIGNvdW50cnksIGFkZGlu
ZywgJiM4MjIwO0J1dCwgT0ssIG1heWJlIHlvdSYjODIxNztsbCBoYXZlIGFub3RoZXIgY2hhbmNl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U29tZSBvZmZpY2lhbHMgYXQgdGhlIE5hdGlvbmFsIFNlY3VyaXR5IENv
dW5jaWwgcmFpc2VkIGNvbmNlcm5zIG92ZXIgc2V2ZXJhbCBlbGVtZW50cyBvZiB0aGUgcmVmdWdl
ZSBtZWFzdXJlLCBhcyB3ZWxsIGFzIG90aGVyIGVhcmx5IGFjdGlvbnMgdGhlIHByZXNpZGVudCB0
b29rIG9uIGJvcmRlciBzZWN1cml0eS4gQnV0IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFscyBzYXkg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBpbm5lciBjaXJjbGUgaGFzIGFkZHJlc3NlZCBmZXcgb2YgdGhlaXIgY29u
Y2VybnMuPC9wPjxwPkFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFscyBhbmQgZGlwbG9tYXRzIGluc2lz
dGVkIG9uIGFub255bWl0eSB0byBkaXNjbG9zZSBwcml2YXRlIGRlYWxpbmdzIHdpdGggdGhlIFdo
aXRlIEhvdXNlLjwvcD48cD5LdXNobmVyIGFuZCBCYW5ub24gaGF2ZSBiZWVuIGhlYXZpbHkgaW52
b2x2ZWQgaW4gdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZWFybHkgZGVhbGluZ3Mg
d2l0aCBzb21lIEV1cm9wZWFuIHBhcnRuZXJzLCBsZWFkaW5nIGR1cmluZyBib3RoIHBob25lIGNh
bGxzIGFuZCBpbi1wZXJzb24gbWVldGluZ3Mgd2l0aCBkaXBsb21hdHMgYW5kIGdvdmVybm1lbnQg
b2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5JbiBhIGRpc2N1c3Npb24gd2l0aCBCcml0aXNoIG9mZmljaWFscywg
S3VzaG5lciBpcyBzYWlkIHRvIGhhdmUgYW5ncmlseSBkZW5vdW5jZWQgdGhlIFVuaXRlZCBLaW5n
ZG9tJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gc3VwcG9ydCBhIFUuTi4gU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbCBy
ZXNvbHV0aW9uIGNvbmRlbW5pbmcgdGhlIGV4cGFuc2lvbiBvZiBJc3JhZWxpIHNldHRsZW1lbnRz
LiBUaGUgVS5TLiBhYnN0YWluZWQgZnJvbSB0aGUgdm90ZSBiZWZvcmUgUHJlc2lkZW50IEJhcmFj
ayBPYmFtYSBsZWZ0IG9mZmljZSwgYnJ1c2hpbmcgYXNpZGUgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZW1hbmRz
IHRoYXQgdGhlIFUuUy4gZXhlcmNpc2UgaXRzIHZldG8uPC9wPjxwPkluIGNvbnRyYXN0IHdpdGgg
dGhlIFRydW1wIHRlYW0mIzgyMTc7cyBzdHJvbmcgdmlld3Mgb24gSXNyYWVsLCBFdXJvcGVhbiBw
YXJ0bmVycyBoYXZlIGJlZW4gbGVmdCBsYXJnZWx5IGluIHRoZSBkYXJrIGFib3V0IFRydW1wJiM4
MjE3O3MgYXBwcm9hY2ggdG8gJiMxNzM7UnVzc2lhLiA8L3A+PHA+U29tZSBhcmUgb24gZWRnZSBv
dmVyIGEgcGhvbmUgY2FsbCB3aXRoIFZsYWRpbWlyIFB1dGluIG9uIFNhdHVyZGF5IGFuZCBmZWFy
IGhlIG1heSBzdHJpa2UgYSBkZWFsIHRoYXQgbGVhZHMgdG8gdGhlIHJlbW92YWwgb2YgVS5TLiBz
YW5jdGlvbnMgb24gUnVzc2lhLiBUaGUgY2FsbCB3YXMgc2FpZCB0byBiZSBhcnJhbmdlZCBieSBu
YXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyIE1pa2UgRmx5bm4sIHdobyBoYXMga2VwdCBhIGxvdyBw
cm9maWxlIGluIHJlY2VudCBkYXlzIGFtaWQgc2NydXRpbnkgb3ZlciBoaXMgdGllcyB0byBSdXNz
aWFuIG9mZmljaWFscy48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.