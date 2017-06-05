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Disgruntled ex-worker in Florida kills 5, then himself

By Terrance Harris and Mike Schneider
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 10:13 AM
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Authorities confer, Monday, June 5, 2017, near Orlando, Fla. Law enforcement authorities said there were "multiple fatalities" following a Monday morning shooting in an industrial area near Orlando. On its officials Twitter account Monday morning, the Orange County Sheriff's Office said the "situation" has been contained. They said Orange County Sheriff Jerry Demmings will make a statement "as soon as info is accurate." (AP Photo/John Raoux)


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