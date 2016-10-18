Disneyland’s Tower of Terror making way for ’Guardians’ ride

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QU5BSEVJTSwgQ2FsaWYuOiAmIzgyMjA7VGhlIFR3aWxpZ2h0IFpvbmUmIzgyMjE7IGlzIGNl
ZGluZyB3YXkgdG8gJiM4MjIwO0d1YXJkaWFucyBvZiB0aGUgR2FsYXh5JiM4MjIxOyBvbiBEaXNu
ZXlsYW5kJiM4MjE3O3MgcG9wdWxhciBUb3dlciBvZiBUZXJyb3IgcmlkZSwgYnV0IGEgY2hhbmdl
IHRoYXQgY291bGQgYmUgc2VlbiBhcyBhIHZpY3RvcnkgZm9yIG1pbGxlbm5pYWxzJiM4MjE3OyBw
b3AgY3VsdHVyZSBvdmVyIGJhYnkgYm9vbWVycyYjODIxNzsgaXMgZHJhd2luZyBjb21wbGFpbnRz
IGZyb20gdGhyaWxsLXNlZWtlcnMgb2YgYWxsIGFnZXMuPC9wPjxwPlRoZSBwbGFuIHdhcyBncmVl
dGVkIHdpdGggYm9vcyBhcyBzb29uIGFzIGl0IHdhcyBhbm5vdW5jZWQgdG8gZmFucyBkdXJpbmcg
YSAmIzgyMjA7R3VhcmRpYW5zJiM4MjIxOyBwYW5lbCBhdCBDb21pYy1Db24gaW4gU2FuIERpZWdv
IGluIEp1bHkuIE5lZ2F0aXZlIHZvdGVzIGFyZSBvdXRwYWNpbmcgcG9zaXRpdmUgb25lcyBieSBh
IDMtdG8tMSBtYXJnaW4gb24gYSBZb3VUdWJlIHZpZGVvIGRlc2NyaWJpbmcgdGhlIHByb2plY3Qu
IEEgU2xhdGUgYXJ0aWNsZSBvbiB0aGUgcGxhbiB0byBjbG9zZSB0aGUgcmlkZSBpbiBKYW51YXJ5
IGRlc2NyaWJlZCBpdCBhcyAmIzgyMjA7YSBuYXRpb25hbCB0cmFnZWR5LiYjODIyMTsgQW4gb25s
aW5lIHBldGl0aW9uIHF1ZXN0aW9uZWQgd2h5IERpc25leSB3b3VsZCByZXBsYWNlIHdoYXQgaXQg
Y2FsbGVkIGEgJiM4MjIwO3RydWx5IGluc3BpcmVkIGFuZCBvcmlnaW5hbCBpZGVhJiM4MjIxOyB3
aXRoICYjODIyMDthIG1hcmtldGluZyBwbG95LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHJpZGUgb3BlbmVk
IGluIDIwMDQuIFRoZSB2b2ljZSBvZiAmIzgyMjA7VHdpbGlnaHQgWm9uZSYjODIyMTsgY3JlYXRv
ciBSb2QgU2VybGluZyBncmVldHMgdmlzaXRvcnMgdG8gdGhlIG1vY2sgSG9sbHl3b29kIFRvd2Vy
IEhvdGVsIGFzIHRoZXkgYXJlIHN0cmFwcGVkIGludG8gc2VhdHMgYW5kIHBsdW5nZWQgZG93biBh
biBlbGV2YXRvciBzaGFmdC48L3A+PHA+RGlzbmV5IGV4ZWN1dGl2ZSBKb2UgUmhvZGUgZXhwbGFp
bnMgaW4gYSBwcm9tb3Rpb25hbCB2aWRlbyB0aGF0IHRoZSByZXZhbXBlZCByaWRlIHdpbGwgaGF2
ZSB0aGUgc2FtZSBmcmVlZmFsbCBleHBlcmllbmNlLCBidXQgZXZlcnl0aGluZyBsZWFkaW5nIHVw
IHRvIGl0IHdpbGwgaGF2ZSBhICYjODIyMDtHdWFyZGlhbnMmIzgyMjE7IHRoZW1lIHdoZW4gaXQg
cmVvcGVucyBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPkRpc25leSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmVzcG9uZCB0byBh
IHJlcXVlc3QgZm9yIGNvbW1lbnQgb24gdGhlIHJlYXNvbmluZyBiZWhpbmQgdGhlIGNoYW5nZSwg
YnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZG91YnQgbWFueSByaWRlcnMgbWF5IGJlIHVuZmFtaWxpYXIg
d2l0aCBTZXJsaW5nIG9yIGhpcyB3ZWVrbHkgZmlnaHQgZmVzdCAmIzgyMjA7VHdpbGlnaHQgWm9u
ZSYjODIyMTsgc2VyaWVzIHRoYXQgYmVnYW4gYWlyaW5nIGluIHRoZSAxOTYwcy4gJiM4MjIwO0d1
YXJkaWFucyBvZiB0aGUgR2FsYXh5JiM4MjIxOyB3YXMgYSBzdXJwcmlzZSBibG9ja2J1c3RlciBp
biAyMDE0IGFuZCBhIHNlcXVlbCBpcyBzZXQgZm9yIG5leHQgeWVhci48L3A+PHA+VG93ZXIgb2Yg
VGVycm9yIGZhbnMgc3RpbGwgaGF2ZSB0aW1lIHRvIHRha2Ugb25lIGZpbmFsIHJpZGUuIERpc25l
eSBpcyBydW5uaW5nIHRoZSByaWRlIGluIGNvbXBsZXRlIGRhcmtuZXNzIHRocm91Z2ggSGFsbG93
ZWVuIGFuZCBpcyBvZmZlcmluZyBzcGVjaWFsIG1lcmNoYW5kaXNlIHRvIGNvbW1lbW9yYXRlIGl0
cyBjbG9zaW5nLiBUaGUgVG93ZXIgb2YgVGVycm9yIHNodXRzIGl0cyBkb29ycyBmb3IgZ29vZCBv
biBKYW51YXJ5IDIuPC9wPjxwPkRpc25leSBoYXNuJiM4MjE3O3QgYW5ub3VuY2VkIGFueSBjaGFu
Z2VzIHRvIGEgc2lzdGVyIGF0dHJhY3Rpb24gYXQgV2FsdCBEaXNuZXkgV29ybGQgaW4gRmxvcmlk
YS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.