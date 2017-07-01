Doc’s target not there, he opened fire anyway, police say

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEEgZG9jdG9yIGFuZ3J5IHRoYXQgaGlzIGNhcmVlciB3YXMgZGVyYWlsZWQg
YXQgYSBOZXcgWW9yayBDaXR5IGhvc3BpdGFsIHRvdGVkIGFuIGFzc2F1bHQgcmlmbGUgcGFzdCBz
ZWN1cml0eSBpbiBzZWFyY2ggb2YgYSBjb2xsZWFndWUgaGUgd2FzIGdvaW5nIHRvIGhvbGQgcmVz
cG9uc2libGUuIFdoZW4gdGhhdCBwZXJzb24gd2FzbiYjODIxNzt0IHRoZXJlLCBoZSBvcGVuZWQg
ZmlyZSBhbnl3YXksIGtpbGxpbmcgYSBkb2N0b3Igd2hvIHdhcyBvbmx5IHRoZXJlIGNvdmVyaW5n
IGEgc2hpZnQgYXMgYSBmYXZvciwgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+VGhl
IG5ldyBkZXRhaWxzIG9mIERyLiBIZW5yeSBCZWxsbyYjODIxNztzIHJhbXBhZ2UgZW1lcmdlZCBh
bG9uZyB3aXRoIGFuIGVtYWlsIHJhbnQgYWdhaW5zdCBjb2xsZWFndWVzIGhlIGJsYW1lZCBmb3Ig
Zm9yY2luZyBoaW0gdG8gcmVzaWduIGZyb20gQnJvbngtTGViYW5vbiBIb3NwaXRhbCBDZW50ZXIg
YW1pZCBzZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBhbGxlZ2F0aW9ucyB0d28geWVhcnMgZWFybGllci4gVGhl
IGVtYWlsIHdhcyBzZW50IHRvIHRoZSBOZXcgWW9yayBEYWlseSBOZXdzIGp1c3QgdHdvIGhvdXJz
IGJlZm9yZSB0aGUgc2hvb3RpbmcgRnJpZGF5IGFmdGVybm9vbiB0aGF0IGxlZnQgc2l4IG90aGVy
IHBlb3BsZSB3b3VuZGVkIGFuZCBCZWxsbyBkZWFkIGZyb20gYSBzZWxmLWluZmxpY3RlZCBzaG90
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBob3NwaXRhbCB0ZXJtaW5hdGVkIG15IHJvYWQgdG8gYSBsaWNl
bnN1cmUgdG8gcHJhY3RpY2UgbWVkaWNpbmUsJiM4MjIxOyB0aGUgZW1haWwgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0ZpcnN0LCBJIHdhcyB0b2xkIGl0IHdhcyBiZWNhdXNlIEkgYWx3YXlzIGtlcHQgdG8gbXlzZWxm
LiBUaGVuIGl0IHdhcyBiZWNhdXNlIG9mIGFuIGFsdGVyY2F0aW9uIHdpdGggYSBudXJzZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkhlIGFsc28gYmxhbWVkIGEgZG9jdG9yIGZvciBibG9ja2luZyBoaXMgY2hhbmNl
cyBhdCBwcmFjdGljaW5nIG1lZGljaW5lLjwvcD48cD5CZWxsbyBoYWQgd2FybmVkIGhpcyBmb3Jt
ZXIgY29sbGVhZ3VlcyB3aGVuIGhlIHdhcyBmb3JjZWQgb3V0IGluIDIwMTUgdGhhdCBoZSB3b3Vs
ZCByZXR1cm4gc29tZWRheSB0byBraWxsIHRoZW0uPC9wPjxwPkEgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9m
ZmljaWFsIHRvbGQgdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBCZWxsbyBhcnJpdmVkIGF0IHRo
ZSBob3NwaXRhbCB3aXRoIHRoZSBhc3NhdWx0IHJpZmxlIGhpZGRlbiB1bmRlciBoaXMgbGFiIGNv
YXQgYW5kIGFza2VkIGZvciBhIHNwZWNpZmljIGRvY3RvciB3aG9tIGhlIGJsYW1lZCBmb3IgaGlz
IGhhdmluZyB0byByZXNpZ24sIGJ1dCB0aGUgcGh5c2ljaWFuIHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGVyZSBh
dCB0aGUgdGltZS4gVGhlIG9mZmljaWFsIHNwb2tlIG9uIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZSBw
ZXJzb24gd2FzIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIGRpc2N1c3MgYW4gb25nb2luZyBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uLjwvcD48cD5JdCB3YXMgbm90IGNsZWFyIGlmIEJlbGxvIGtuZXcgRHIuIFRyYWN5IFNpbi1Z
ZWUgVGFtLCAzMiwgd2hvIHdhcyBraWxsZWQgaW4gdGhlIHNob290aW5nIG9uIHRoZSAxNnRoIGFu
ZCAxN3RoIGZsb29ycyBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwgYW5kIHdhcywgbGlrZSBoaW0sIGEgZmFtaWx5
IG1lZGljaW5lIGRvY3Rvci4gSG9zcGl0YWwgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhhdCBUYW0gbm9ybWFs
bHkgd29ya2VkIGluIG9uZSBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBzYXRlbGxpdGUgY2xpbmlj
cyBhbmQgd2FzIGNvdmVyaW5nIGEgc2hpZnQgaW4gdGhlIG1haW4gaG9zcGl0YWwgYXMgYSBmYXZv
ciB0byBzb21lb25lIGVsc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBtYWtlcyB5b3UgdGhpbmsgdGhhdCBh
bnl0aGluZyBjYW4gaGFwcGVuIHRvIGFueWJvZHksJiM4MjIxOyBzYWlkIFRhbSYjODIxNztzIG5l
aWdoYm9yLCBBbGVuYSBLaGFpbSwgMjMsIHdobyBzYXcgVGFtJiM4MjE3O3Mgc2lzdGVyIG91dHNp
ZGUgdGhlIGhvbWUgRnJpZGF5IG5pZ2h0IG92ZXJjb21lIHdpdGggZ3JpZWYsIHNoYWtpbmcgYW5k
IHVuYWJsZSB0byB3YWxrLiAmIzgyMjA7U2hlIHdhcyBzdWNoIGEgc3dlZXQgZ2lybC4gWW91IHdv
dWxkIG5ldmVyIHRoaW5rIHNvbWV0aGluZyBsaWtlIHRoYXQgd291bGQgaGFwcGVuIGJ1dCBpdCBo
YXBwZW5lZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkp1ZHkgQmVja2xlcy1Sb3NzLCA0Niwgc2FpZCBzaGUmIzgy
MTc7cyBub3Qgc3VycHJpc2VkIFRhbSB2b2x1bnRlZXJlZCB0byBjb3ZlciB0aGUgc2hpZnQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtTaGUgbmV2ZXIgc2FpZCBubywmIzgyMjE7IHNhaWQgQmVja2xlcy1Sb3NzLCBh
IGZyaWVuZCBmcm9tIG1lZGljYWwgc2Nob29sIHdobyBrbmV3IGhlciBmb3IgMTEgeWVhcnMuICYj
ODIyMDtTaGUgaGFkIGEgZ29vZCBoZWFydC4gQW55Ym9keSB0aGF0IG5lZWRlZCBoZWxwLCBzaGUg
d291bGQgaGVscCB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNpeCBvdGhlcnMgd2hvIHdlcmUgaW5q
dXJlZCAmIzgyMTI7IGEgcGF0aWVudCwgdHdvIG1lZGljYWwgc3R1ZGVudHMgYW5kIHRocmVlIHBo
eXNpY2lhbnMgJiM4MjEyOyBsYXJnZWx5IHN1ZmZlcmVkIGd1bnNob3Qgd291bmRzIHRvIHRoZSBo
ZWFkLCBjaGVzdCBhbmQgYWJkb21lbi4gT25lIHBoeXNpY2lhbiByZW1haW5lZCBpbiBjcml0aWNh
bCBjb25kaXRpb24gYW5kIHRoZSByZXN0IHdlcmUgc3RhYmxlLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBTYXR1
cmRheS48L3A+PHA+SG9zcGl0YWwgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgRXJyb2wgQy4gU2NobmVlciBzYWlk
IGhpcyBzdGFmZiByZXNwb25kZWQgaGVyb2ljYWxseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO01hbnkgb2Ygb3Vy
IHN0YWZmIHJpc2tlZCB0aGVpciBvd24gbGl2ZXMgdG8gc2F2ZSBwYXRpZW50cywmIzgyMjE7IFNj
aG5lZXIgc2FpZCBhdCB0aGUgaG9zcGl0YWwgd2hlcmUgdGhlIDE2dGggYW5kIDE3dGggZmxvb3Jz
IHJlbWFpbmVkIGNsb3NlZCwgYW5kIHN0YWZmZXJzIHdlcmUgc3RpbGwgcmVjb3ZlcmluZyBmcm9t
IHRoZSByYW1wYWdlIHRoYXQgc2VudCBwZW9wbGUgZGl2aW5nIGZvciBjb3ZlciBhbmQgaHVkZGxp
bmcgaW4gcGF0aWVudHMmIzgyMTc7IHJvb21zIHdoaWxlIHRoZSBndW5tYW4gd2FzIG9uIHRoZSBs
b29zZS4gQWRkaW5nIHRvIHRoZSBjaGFvcywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCwgd2FzIGEgZmlyZSBh
bGFybSB0aGF0IHdlbnQgb2ZmIHdoZW4gQmVsbG8gYXR0ZW1wdGVkIHRvIHNldCBoaW1zZWxmIGFi
bGF6ZSwgdGhlIGZsYW1lcyBleHRpbmd1aXNoZWQgYnkgc3ByaW5rbGVycywgc2hvcnRseSBiZWZv
cmUgaGUgc2hvdCBoaW1zZWxmLjwvcD48cD5EZXRlY3RpdmVzIHNlYXJjaGVkIHRoZSBCcm9ueCBo
b21lIHdoZXJlIEJlbGxvIHdhcyBtb3N0IHJlY2VudGx5IGxpdmluZyBhbmQgZm91bmQgdGhlIGJv
eCB3aGVyZSB0aGUgZ3VuIGNhbWUgZnJvbS4gSW52ZXN0aWdhdG9ycyB3ZXJlIGNoZWNraW5nIHNl
cmlhbCBudW1iZXJzIGFuZCB0cnlpbmcgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoZXJlIGl0IHdhcyBwdXJjaGFz
ZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.