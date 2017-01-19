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Doctors consider removing tube for 41st President Bush

By Michael Graczyk
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 09:37 PM
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In this Nov. 11, 2014, file photo, former President George H.W. Bush acknowledges the crowd at his presidential library before his son former President George W. Bush discusses his new book "41: A Portrait of My Father" in College Station, Texas. Former President George H.W. Bush, who has been admitted to a Houston hospital with pneumonia, has used a motorized scooter or a wheelchair in recent years because of vascular parkinsonism, a rare syndrome that mimics Parkinsons disease. The condition is undergoing a reappraisal as some experts challenge conventional thinking about its causes. (Bob Daemmrich/Texas Tribune via AP, Pool)


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