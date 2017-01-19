Doctors consider removing tube for 41st President Bush

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SE9VU1RPTjogRG9jdG9ycyB0cmVhdGluZyBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBILlcu
IEJ1c2ggZm9yIHBuZXVtb25pYSBjb25zaWRlcmVkIFRodXJzZGF5IHdoZXRoZXIgdG8gdGFrZSBv
dXQgYSBicmVhdGhpbmcgdHViZSB3aGlsZSBoaXMgd2lmZSwgQmFyYmFyYSwgc2FpZCBzaGUgd2Fz
IGZlZWxpbmcgbXVjaCBiZXR0ZXIgYWZ0ZXIgdW5kZXJnb2luZyB0cmVhdG1lbnQgZm9yIGJyb25j
aGl0aXMuPC9wPjxwPkZhbWlseSBzcG9rZXNtYW4gSmltIE1jR3JhdGggc2FpZCBwaHlzaWNpYW5z
IGZvciB0aGUgOTIteWVhci1vbGQgQnVzaCB3ZXJlIGV2YWx1YXRpbmcgaGltIGZvciByZW1vdmFs
IG9mIHRoZSB0dWJlLCB3aGljaCB3YXMgaW5zZXJ0ZWQgV2VkbmVzZGF5IGluIGEgcHJvY2VkdXJl
IHRvIGNsZWFyIGhpcyBhaXJ3YXkuPC9wPjxwPlRoZSA0MXN0IHByZXNpZGVudCBoYXMgYmVlbiBp
biB0aGUgaW50ZW5zaXZlIGNhcmUgdW5pdCBhdCBIb3VzdG9uIE1ldGhvZGlzdCBIb3NwaXRhbCBz
aW5jZSBXZWRuZXNkYXksIHJlbHlpbmcgb24gYSB2ZW50aWxhdG9yIHRvIGJyZWF0aGUuIFJlbW92
aW5nIHRoZSB0dWJlIHdvdWxkIGFsbG93IEJ1c2ggdG8gYnJlYXRoZSBvbiBoaXMgb3duLiBIZSB3
YXMgc3RydWdnbGluZyB0byBicmVhdGhlIHdoZW4gaGUgd2FzIGFkbWl0dGVkIHRvIHRoZSBob3Nw
aXRhbCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+QnVzaCAmIzgyMjA7aGFkIGEgZ29vZCBuaWdodCYjODIxNztz
IHJlc3QmIzgyMjE7IGFuZCByZW1haW5lZCBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLCBNY0dyYXRoIHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSBhcmUgaG9wZWZ1bCBoZSB3aWxsIGJlIGRpc2NoYXJnZWQgZnJvbSB0aGUg
SUNVIGluIGEgZmV3IGRheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CYXJiYXJhIEJ1c2gsIDkxLCB3YXMgYWRt
aXR0ZWQgV2VkbmVzZGF5IGFuZCBkaWFnbm9zZWQgd2l0aCBicm9uY2hpdGlzIGFmdGVyIGZlZWxp
bmcgZmF0aWd1ZWQgYW5kIGNvdWdoaW5nIGZvciB3ZWVrcy4gU2hlIHJlcG9ydGVkIGZlZWxpbmcg
JiM4MjIwOzEsMDAwIHBlcmNlbnQgYmV0dGVyJiM4MjIxOyBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0FudGliaW90aWNzIGFuZCBzb21lIGdvb2QgcmVzdCBzZWVtIHRvIGhhdmUgcmVzdG9yZWQg
aGVyIHRvIGJldHRlciBoZWFsdGgsJiM4MjIxOyBNY0dyYXRoIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjb3Vw
bGUgcmVjZWl2ZWQgJiM4MjIwO2FuIHVwbGlmdGluZyB2aXNpdCYjODIyMTsgZnJvbSBsb25ndGlt
ZSBmcmllbmRzIGZvcm1lciBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgSmFtZXMgQmFrZXIgYW5kIGhpcyB3
aWZlLCBTdXNhbiwgd2hvIGFsc28gbGl2ZSBpbiBIb3VzdG9uLCBNY0dyYXRoIHNhaWQuPC9wPjxw
PlByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEg
aGF2ZSBzZW50IHRoZWlyIHdlbGwgd2lzaGVzLCB2aWEgVHdpdHRlciBhbmQgYSBuZXdzIGNvbmZl
cmVuY2UsIHJlc3BlY3RpdmVseS4gRm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBCaWxsIENsaW50b24gYWxzbyB0
d2VldGVkOiAmIzgyMjA7NDEgYW5kIEJhcmJhcmEgJiM4MjEyOyB0aGlua2luZyBhYm91dCB5b3Ug
Ym90aCBhbmQgc2VuZGluZyB3aXNoZXMgZm9yIGEgc3BlZWR5IHJlY292ZXJ5LiBMb3ZlLCA0Mi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2ggb2ZmZXJlZCB0aGFu
a3Mgb24gSW5zdGFncmFtIFRodXJzZGF5IGZvciBtZXNzYWdlcyAmIzgyMjA7b2YgbG92ZSBhbmQg
c3VwcG9ydCBmb3IgTW90aGVyIGFuZCBEYWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91ciBwcmF5
ZXJzIGFyZSB3b3JraW5nOiA0MSBhbmQgTW9tIGFyZSBkb2luZyBtdWNoIGJldHRlciB0b2RheSBh
bmQgZmlnaHRpbmcgb24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.