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Documents detail government damage of Trail of Tears

By Travis Loller  and Erik Schelzig
Associated Press

Published: September 17, 2016 - 09:33 PM
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In thisSept. 15 photo, Coker Creek, Tenn., resident and historical preservationist Marvin Harper observes damage to a section of the Trail of Tears in the Appalachian Mountains. The flag indicates a spot where the U.S. Forest Service used heavy equipment to make trenches and berms in what agency officials now say was in violation of federal laws, The U.S. Forest Service is apologizing after it ripped up a portion of the Trail of Tears in the Appalachian Mountains. The damage has reopened wounds for Native Americans who consider the land sacred. (AP Photo/Erik Schelzig)


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