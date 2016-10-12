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Drone attack on Kurdish, French forces reveals new threats

By Vivian Salama and Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: October 12, 2016 - 10:38 PM
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In this March 1, 2013 photo, anti-Syrian President Bashar Assad protesters hold the Jabhat al-Nusra flag, as they shout slogans during a demonstration, at Kafranbel town, in Idlib province, northern Syria. Insurgent groups like Hezbollah and the Islamic State group in Syria have learned how to weaponize surveillance drones and use them against each other, adding a new twist to the country's civil war, a U.S. military official and others say. (AP Photo/Hussein Malla)


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