All CATEGORIES
☰ Menu

Drone attack on Kurdish, French forces reveals new threats

By Vivian Salama and Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: October 12, 2016 - 10:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 1, 2013 photo, anti-Syrian President Bashar Assad protesters hold the Jabhat al-Nusra flag, as they shout slogans during a demonstration, at Kafranbel town, in Idlib province, northern Syria. Insurgent groups like Hezbollah and the Islamic State group in Syria have learned how to weaponize surveillance drones and use them against each other, adding a new twist to the country's civil war, a U.S. military official and others say. (AP Photo/Hussein Malla)


MORE IN NEWS

voting13_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Early voting begins as registered Republicans pull record number of ballots

Clint Fuhrman doesn’t spend much time at his apartment in Highland Square.

frye13web
Mother, grandmother didn’t intend for 16-year-old to use heroin that killed him, attorneys say; judge sentences both women to 9 years in prison - 8:20 AM
clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
Bob Dyer: Don’t be so sad!
childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next