Drones used for first time in major search at Grand Canyon

PHA+UEhPRU5JWDogVGhlIGRlc3BlcmF0ZSBlZmZvcnQgdGhpcyB3ZWVrIHRvIGZpbmQgdHdvIGhp
a2VycyB3aG8gZGlzYXBwZWFyZWQgYXQgdGhlIGJvdHRvbSBvZiB0aGUgR3JhbmQgQ2FueW9uIHJl
cHJlc2VudGVkIHRoZSBOYXRpb25hbCBQYXJrIFNlcnZpY2UmIzgyMTc7cyBtb3N0IGV4dGVuc2l2
ZSB1c2UgeWV0IG9mIGRyb25lcyBpbiBhIHNlYXJjaC1hbmQtcmVzY3VlIG1pc3Npb24uPC9wPjxw
PlRoZSBHcmFuZCBDYW55b24gaXMgdGhlIG9ubHkgbmF0aW9uYWwgcGFyayB3aXRoIGl0cyBvd24g
ZmxlZXQgb2YgdW5tYW5uZWQgYWlyY3JhZnQgZm9yIGxvY2F0aW5nIHBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZSBn
b3R0ZW4gbG9zdCwgc3RyYW5kZWQsIGluanVyZWQgb3Iga2lsbGVkLiBVbmRlciBhIHByb2dyYW0g
dGhhdCBiZWdhbiBsYXN0IGZhbGwsIGl0IGhhcyBmaXZlIGRyb25lcyBhbmQgZm91ciBjZXJ0aWZp
ZWQgb3BlcmF0b3JzLjwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUgYWVyaWFsIHNlYXJjaCBmb3IgdGhlIHR3byBo
aWtlcnMgY2FtZSB1cCBlbXB0eSwgaXQgdGhyZXcgYSBzcG90bGlnaHQgb24gdGVjaG5vbG9neSB0
aGF0IGNhbiBlbnRlciBjcmV2aWNlcyBhbmQgb3RoZXIgcnVnZ2VkIHNwb3RzIHVucmVhY2hhYmxl
IGJ5IGZvb3Qgd2hpbGUgc3BhcmluZyBzZWFyY2hlcnMgdGhlIGRhbmdlcnMgb2YgZ29pbmcgdXAg
aW4gYSBoZWxpY29wdGVyLjwvcD48cD5XaXRoIGl0cyBzdGVlcCBjbGlmZnMsIG5lYXJseSAyLDAw
MCBzcXVhcmUgbWlsZXMgYW5kIG1lc21lcml6aW5nIHZpZXdzLCB0aGUgR3JhbmQgQ2FueW9uIGNh
biBiZSBhcyBkYW5nZXJvdXMgYXMgaXQgaXMgY2FwdGl2YXRpbmcuPC9wPjxwPlJhbmdlcnMgd2Vy
ZSBjb25mcm9udGVkIHdpdGggMSwyMDAgbWVkaWNhbCBlbWVyZ2VuY2llcywgMjkzIHNlYXJjaC1h
bmQtcmVzY3VlIG1pc3Npb25zIGFuZCAxNyBkZWF0aHMgaW4gMjAxNiwgYSB5ZWFyIGluIHdoaWNo
IHRoZSBwYXJrIGhhZCBuZWFybHkgNiBtaWxsaW9uIHZpc2l0b3JzLiBMYXN0IHN1bW1lciwgYSAz
NS15ZWFyLW9sZCBZZWxwIGV4ZWN1dGl2ZSB0cmlwcGVkIHdoaWxlIGhpa2luZywgZmVsbCBiYWNr
d2FyZCBhbmQgd2FzIGZvdW5kIGRlYWQgNDAwIGZlZXQgYmVsb3cuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIg
aGlzdG9yaWMgbW9kZWwgd2FzIHRvIHRha2UgdGhlIGhlbGljb3B0ZXIgdG8gbG9vayBhbmQgc2Vl
LCYjODIyMTsgc2FpZCBHcmFuZCBDYW55b24gY2hpZWYgcmFuZ2VyIE1hdHQgVmFuZHp1cmEuIEJ1
dCBub3csIGRyb25lcyBjYW4gb2ZmZXIgJiM4MjIwO3RoYXQgc2FtZSBjbG9zZSBsb29rIGJ1dCB3
aXRob3V0IHB1dHRpbmcgYW55IHBlb3BsZSBhdCByaXNrLiBJdCBoYXMgZHJhbWF0aWNhbGx5IGlu
Y3JlYXNlZCBvdXIgYWJpbGl0eSB0byBrZWVwIG91ciBwZW9wbGUgc2FmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBhaXJjcmFmdCB3ZXJlIHVzZWQgTW9uZGF5IHRocm91Z2ggV2VkbmVzZGF5IGluIHRoZSBz
ZWFyY2ggZm9yIExvdUFubiBNZXJyZWxsLCA2MiwgYW5kIGhlciBzdGVwZ3JhbmRzb24sIEphY2tz
b24gU3RhbmRlZmVyLCAxNC4gVGhlIHBhcmsgYWxzbyBzZW50IG91dCB0aHJlZSBncm91bmQgc2Vh
cmNoIHRlYW1zIG9mIGFib3V0IDIwIHBlb3BsZSBpbiBhbGwsIGFuIGluZmxhdGFibGUgbW90b3Ig
Ym9hdCBhbmQgYSBoZWxpY29wdGVyLjwvcD48cD5NZXJyZWxsIGFuZCBTdGFuZGVmZXIgdmFuaXNo
ZWQgbGFzdCB3ZWVrZW5kIGFmdGVyIGxvc2luZyB0aGVpciBmb290aW5nIHdoaWxlIGNyb3NzaW5n
IGEgY3JlZWsgbmVhciB0aGUgTm9ydGggUmltLiBUaGV5IHdlcmUgd2l0aCBNZXJyZWxsJiM4MjE3
O3MgaHVzYmFuZCwgTWVycmVsbCBCb290IENvLiBjby1mb3VuZGVyIFJhbmR5IE1lcnJlbGwsIGFu
ZCB0aGUgYm95JiM4MjE3O3MgbW90aGVyLjwvcD48cD5UaGUgcGFyayBzb29uIHNjYWxlZCBiYWNr
IHRoZSBvcGVyYXRpb24gYnV0IGNvbnRpbnVlZCB0aGUgc2VhcmNoLiBJbiBhIHN0YXRlbWVudCwg
dGhlIGhpa2VycyYjODIxNzsgZmFtaWxpZXMgYmFja2VkIHRoZSBkZWNpc2lvbiBhbmQgc2FpZCB0
aGV5IHdlcmUgJiM4MjIwO3ByYXlpbmcgZm9yIGEgbWlyYWNsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk90aGVy
IG5hdGlvbmFsIHBhcmtzIHVzZSBkcm9uZXMsIGJ1dCBmb3Igd2lsZGxpZmUgcmVzZWFyY2guIFRo
ZSB1c2Ugb2YgcHJpdmF0ZSBkcm9uZXMgaXMgcHJvaGliaXRlZCBpbiBuYXRpb25hbCBwYXJrcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSB3b25kZXJmdWwgdG9vbCBmb3IgdGhlIHVuZm9ydHVu
YXRlIHNpdHVhdGlvbiB3ZSBqdXN0IGZvdW5kIG91cnNlbHZlcyBpbiBhdCBHcmFuZCBDYW55b24s
JiM4MjIxOyBzYWlkIEphbWVzIERveWxlLCBhIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIHBhcmsgc2Vydmlj
ZSYjODIxNztzIEludGVybW91bnRhaW4gcmVnaW9uLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.