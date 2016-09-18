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Addiction epidemic

Drugmakers fought state opioid limits amid crisis

By Geoff Mulvihill, Liz Essley Whyte  and Ben Wieder
Associated Press and Center for Public Integrity

Published: September 18, 2016 - 12:33 AM
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This May 8, 2007 file photo shows the Purdue Pharma offices in Stamford, Conn. In 2007, the company pleaded guilty and agreed to pay more than $600 million in fines for misleading the public about the risks of OxyContin. But the drug continued to rack up blockbuster sales. (AP Photo/Douglas Healey)


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